Lateinamerika:Das Wunder von Uruguay

Ein Mitarbeiter desinfiziert ein Gepäckstück am Busterminal des Flughafens in Montevideo.

Fast überall in Südamerika wütet das Virus gnadenlos. In Uruguay jedoch zählt man seit Beginn der Pandemie nur etwas mehr als 1000 Infizierte und 33 Tote. Wie hat das kleine Land geschafft, woran so viele andere dramatisch gescheitert sind?