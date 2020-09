Kommentar von Felix Hütten

Wenn Wissenschaftlerinnen und Ärzte eines lernen mussten in den vergangenen Corona-Monaten, dann war es die Entscheidungsfindung auf nicht eindeutiger Faktenlage. Gute Wissenschafts-Standards jedenfalls sehen anders aus. Leider fehlen noch viele belastbare Studienergebnisse zu fundamentalen Fragen, sowohl in der Virologie als auch in der klinischen Behandlung von Patienten. Und doch, das ist das große Dilemma für die evidenzbasierte Medizin, müssen Entscheidungen her - so wacklig ihr wissenschaftliches Fundament auch sein mag.

Eine Entscheidung, die mit Blick auf den Herbst dringend getroffen werden muss, betrifft die Zeitspanne, in der potenziell infizierte Menschen dem täglichen Leben fernbleiben sollten. Charité-Virologe Christian Drosten hat nun den Vorschlag unterbreitet, diese auch ohne Test nur noch für fünf Tage statt wie bisher für zwei Wochen in die Heimisolation zu schicken.

Dahinter steckt die mittlerweile gereifte Annahme, dass Menschen wohl schon eine knappe Woche nach Beginn der Symptome, und sei es nur ein leichtes Halskratzen, nicht mehr infektiös genug sind, um andere anstecken zu können. Drosten fordert daher richtigerweise, mögliche Infizierte auch ohne Abstrich sofort zu isolieren, statt, wie bisher oft geschehen, unnötig Zeit mit dem Warten auf ein Testergebnis zu verplempern. Dies hätte den Vorteil, dass Menschen in ihrer hochinfektiösen Phase auch wirklich zu Hause sind statt im Park, bei der Arbeit oder im Fitnessstudio.

Drostens an sich sinnvoller Vorschlag hat jedoch einen großen Haken: Noch immer rätselt die Forschung über die Frage, ob die Virenlast im Rachen eines Infizierten nach fünf Tagen tatsächlich gering genug ist, um gefahrlos am Alltag teilnehmen zu können. Drostens Vorschlag ist daher ein Kompromiss, er selbst bezeichnet ihn richtigerweise als "Schmerzgrenze der Epidemiologie". Natürlich wären zehn oder gar 14 Tage besser - zumindest, bis Fragen zu Virenlast und Infektiosität eindeutig geklärt sind. Zwei Wochen Vollbremsung aber könnten andererseits viele Menschen, einschließlich der Arbeitgeber, an die Schmerzgrenze ihrer Kooperationsbereitschaft führen. In diesem Sinne sind fünf Tage deutlich besser als eine drohende Totalverweigerung der Bürgerinnen und Bürger.

Ein Restrisiko bleibt. Im Sinne des gesellschaftlichen Friedens ist es an der Zeit, dieses Risiko einzugehen.