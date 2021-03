Von Henrike Roßbach

Nein, zufrieden ist Angela Merkel (CDU) keineswegs damit, wie einige Länder die jüngsten Beschlüsse zur Pandemiebekämpfung derzeit interpretieren. Daraus machte die Kanzlerin am Sonntagabend keinen Hehl. "Wir müssen mit einer großen Ernsthaftigkeit jetzt die geeigneten Maßnahmen einsetzen", sagte sie in der Talkshow "Anne Will". "Und einige Bundesländer tun das, andere tun es noch nicht." Sollte sich das nicht rasch ändern, so Merkel, müsse sie sich überlegen, ob sich das auch bundeseinheitlich regeln ließe.