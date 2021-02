Jens Spahn (CDU), Bundesgesundheitsminister, beantwortete am Samstag in einem digitalen Town-Hall Meeting Fragen der Bürgerinnen und Bürger.

Die Anzeichen, dass Kita- und Grundschulbeschäftigte in der Impfreihenfolge nach vorne rücken könnten, verdichten sich. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte am Samstag bei einer Online-Diskussion zum Thema Corona-Impfung in Berlin, es sei gesellschaftlich sehr wichtig, dass Kitas und Grundschulen wieder öffnen könnten. Weil dort aber Abstand nicht möglich sei, wolle man die Beschäftigten zügig in die Gruppe zwei nehmen und früher ein Impfangebot möglich machen.

Bei der Impfreihenfolge in Deutschland wurden vier große Gruppen festgelegt, Kita- und Grundschulbeschäftigte stehen nach der aktuellen Impfverordnung in Gruppe drei und wären damit frühestens im Mai an der Reihe. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder hatten das Gesundheitsministerium bei ihrer jüngsten Beratung gebeten, zu prüfen, ob Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher früher dran kommen könnten. Dafür müsste die geltende Impfverordnung geändert werden.

Vertreter mehrerer Bundesländer haben sich inzwischen dafür ausgesprochen. Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) teilte am Samstag mit, eine entsprechende Änderung der Bundesimpfverordnung sei in Arbeit. Eine Grundsatzentscheidung solle am Montag aller Voraussicht nach auch in der Gesundheitsministerkonferenz fallen. Auch Spahn hatte bereits am Freitag gesagt, es zeichne sich ein "relativ großer Konsens" in dieser Frage ab.

Spahn stellt Astrazeneca-Geimpften spätere mRNA-Impfung in Aussicht

Nach einer Immunisierung mit dem Astrazeneca-Impfstoff ist laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu einem späteren Zeitpunkt eine Nachimpfung mit einem anderen Wirkstoff denkbar. Das sei "problemlos möglich", falls etwa am Ende des Jahres alle Impfwilligen geimpft seien und noch Impfstoff verfügbar sei, sagte der CDU-Politiker am Samstag bei einer Fragerunde mit Bürgern.

Die Frage nach einer Nachimpfung mit einem anderen Mittel steht im Raum, weil der Wirkstoff von Astrazeneca eine geringere Wirksamkeit hat als die anderen beiden in der EU zugelassenen Impfstoffe von Moderna und Biontech/Pfizer. Experten raten dennoch, nicht mit der Impfung zu warten. So verhindere der Astrazeneca-Impfstoff zwar die Ansteckung mit dem Coronavirus weniger zuverlässig als das Präparat von Biontech/Pfizer, schwere Krankheitsverläufe verhindere jedoch auch Astrazencas Impfstoff zuverlässig.

Vor einigen Tagen hatte Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, eine spätere Nachimpfung vorgeschlagen. "Man kann die Immunität, die man mit dem Astrazeneca-Impfstoff ausgelöst hat, ohne Probleme mit einem mRNA-Impfstoff später noch einmal verstärken."

Am Freitag war bekannt geworden, dass eine Studie in Israel dem Biontech/Pfizer-Impfstoff bereits eine hohe Wirksamkeit nach der ersten Impfung bescheinige. Wie das Scheba-Krankenhaus nahe Tel Aviv mitteilte, gab es unter den mehr als 7200 Klinikmitarbeitern 15 bis 28 Tage nach der ersten Dosis 85 Prozent weniger symptomatische Infektionen. Die Zahl aller Infektionen, also auch der asymptomatischen, ging um 75 Prozent zurück.

Die Ergebnisse wurden im medizinischen Fachblatt The Lancet publiziert. "Dies stützt die Entscheidung der britischen Regierung, damit zu beginnen, ihre Bürger mit einer einzigen Dosis zu impfen", sagte der stellvertretende Chef des Krankenhauses, Arnon Afek. Großbritannien hatte entschieden, den Abstand zwischen der ersten und der für den vollen Immunschutz nötigen zweiten Impfdosis auf zwölf Wochen verlängert, um schneller mehr Menschen immunisieren zu können. Pfizer empfiehlt einen Abstand von drei bis vier Wochen.

Frühere Analysen hatten dem Impfstoff eine hohe Wirksamkeit hinsichtlich der Verhinderung symptomatischer Infektionen eine Woche nach der zweiten Impfung bescheinigt. Einer jüngsten Erhebung der Krankenkasse Clalit zufolge betrug diese 94 Prozent.

Überdies haben Pfizer and Biontech die US-Behörden gebeten, den Impfstoff offiziell nur noch bei minus 20 Grad lagern und transportieren zu können. Es habe sich gezeigt, dass der Impfstoff auch bei dieser Standard-Tiefkühltemperatur stabil bleibe. Regulär muss der Impfstoff von Pfizer und Biontech noch bei minus 70 Grad gekühlt werden.

Dänemark schließt mehrere Grenzübergänge nach Deutschland.

Dänemark hat wegen der Corona-Lage in Flensburg mehrere kleinere Grenzübergänge nach Deutschland geschlossen. In der Grenzstadt im Norden von Schleswig-Holstein werden nach Angaben von Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) inzwischen fast nur noch Corona-Infektionen mit der zunächst in England aufgetretenen Variante B.1.1.7 festgestellt, die als besonders ansteckend gilt.

Die dänische Regierung habe sich deshalb dazu entschlossen, den Einsatz an der deutsch-dänischen Grenze zu verschärfen, teilte das Justizministerium in Kopenhagen am Freitagabend mit. Konkret wollte die dänische Polizei in der Nacht zum Samstag insgesamt 13 Grenzübergänge schließen. Wichtige Übergänge wie Frøslev, Kruså und Padborg sollten dagegen offen bleiben. Dort werde aber "wesentlich intensiver" kontrolliert, erklärte das Ministerium.

In Flensburg selbst gelten seit Mitternacht nochmals verschärfte Corona-Auflagen. So treten an diesem Samstag nächtliche Ausgangsbeschränkungen in der Zeit von 21.00 Uhr bis 5.00 Uhr in Kraft. Zudem sind dort vorerst private Treffen untersagt. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel für den Weg zur Arbeit oder zum Arzt.

Trotz des Lockdowns sind die Infektionszahlen in Flensburg seit Mitte Januar erheblich gestiegen. Mittlerweile zählt die Stadt an der dänischen Grenze bundesweit zu den Corona-Hotspots. Als Ursache wird die rasche Ausbreitung der Virusvariante B.1.1.7 vermutet. Diese Mutante wurde erstmals am 15. Januar in Flensburg nachgewiesen. Inzwischen werden in der Stadt nach Angaben der Oberbürgermeisterin fast nur noch Neuinfektionen mit mutierten Viren festgestellt.

RKI registriert 9164 Corona-Neuinfektionen und 490 neue Todesfälle

Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem Robert Koch-Institut (RKI) 9164 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Außerdem wurden 490 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet, wie aus Zahlen des RKI vom Samstag hervorgeht.

Am Samstag vergangener Woche hatte das RKI binnen eines Tages 8354 neue Fälle und 551 neue Todesfälle registriert. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Samstagmorgen bundesweit bei 57,8 - und damit etwas höher als am Vortag (56,8). Schon in den Tagen zuvor hatte es keinen deutlichen Rückgang der Inzidenz mehr gegeben.

Urlaub in Alltours-Hotels künftig nur mit Corona-Impfung

Der Düsseldorfer Reiseveranstalter Alltours will von Herbst an in seinen eigenen Urlaubshotels der Marke Allsun nur noch Gäste mit einer Corona-Impfung beherbergen. Diese Regel solle voraussichtlich ab dem 31. Oktober gelten, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der genaue Zeitpunkt hänge vom Verlauf der Impfungen ab. Alltours betreibt unter dem Namen Allsun 35 Hotels auf Mallorca, den Kanaren und in Griechenland.

"Wir wollen allen Gästen höchstmögliche Sicherheit bieten, damit sie ihren Urlaub entspannt genießen können", sagte Alltours-Inhaber Willi Verhuven laut Mitteilung. Bei steigenden Impfquoten und sinkenden Inzidenzen in den Urlaubsgebieten stehe einem Urlaub nichts im Wege.

Spahn: "Das Virus gibt nicht einfach auf"

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mahnt drei Wochen vor dem vorläufigen angekündigten Ende des Lockdowns zu weiterer Vorsicht: "Das Virus gibt nicht einfach auf", sagte er in einer Pressekonferenz am Freitag. Das zeigten die jüngsten Entwicklungen sowohl bei der wachsenden Ausbreitung der Mutanten als auch beim Abflachen des Rückgangs der Neuinfektionen. Um der zuerst in Großbritannien entdeckten Mutante entgegenzuwirken, seien Maßnahmen wie die Einreisesperren aus bestimmten Ländern sinnvoll und wirksam.

Bei den Impfungen verfolge man weiterhin die Strategie, möglichst schnell vielen Menschen durch eine bei den bisherigen Impfstoffen notwendige Zweitimpfung vollen Schutz zu geben. Da die Lieferungen durch die Hersteller nun zunehmen, müsse man aber auch das Impf-Tempo erhöhen. Bis Ende kommender Woche würden zehn Millionen Impfdosen ausgeliefert sein. Derzeit würden rund 150 000 Menschen pro Tag in Deutschland geimpft. "Da müssen wir die Zahl in nächster Zeit mindestens verdoppeln", sagte Spahn. Er dementierte Berichte, dass ab 1. April auch in Hausarztpraxen geimpft werden könne.

In vielen Bundesländern gibt es inzwischen Überlegungen, Gruppen, die laut Priorisierung noch nicht an der Reihe wären, früher zu impfen. Nach Angaben des bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek (CSU) wollen die Fachminister der Länder am Montag auch darüber sprechen, ob Lehrer und Erzieher vorgezogen werden. Dafür hatten die Regierungschefs von Bund und Ländern bei ihrem letzten Treffen plädiert. Holetschek schloss sich der Forderung an.

Spahn bekräftigte die Pläne der Bundesregierung, ab Anfang März kostenlose Schnelltests zur Verfügung stellen zu wollen. Er kündigte an, dass es zu Beginn der Einführung durch den großen Andrang aber auch zu Engpässen kommen könne. Auch Selbsttests für alle seien absehbar. All diese Maßnahmen würden helfen, schneller und stabil aus dem Lockdown herauszukommen.

Spahn unterstützt die Idee, dass es für regional sehr unterschiedliche Inzidenzen auch unterschiedliche Maßnahmen und Lockerungen geben könne. Dies müsse durch "kluge Lösungen" auch hinsichtlich angrenzender Landkreise geschehen. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, sagte dazu, dass die Werte in vielen Landkreisen in Deutschland bereits jetzt sehr niedrig seien und dies zeige, dass es möglich sei, das Virus einzudämmen. Diesen Weg müsse man nun aber auch konsequent weitergehen.

Zu der anhalten Impfdebatte sagte Wieler, alle in Deutschland zugelassenen Impfstoffe seien sicher und wirksam, nach allem was man wisse auch gegen die bekannten Virusvarianten. Er erwarte in den kommenden Wochen einen Anstieg der Infektionen auch unter jungen Menschen und Kindern. Wir wissen noch nicht genau, ob die besorgniserregenden Varianten dabei eine Rolle spielen", sagte Wieler. Der Anteil der Variante B 1.1.7. steige jedoch rasant an. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Bekämpfung der Pandemie dadurch auch schwieriger wird", sagte Wieler. Es werde schwieriger, das Ziel eines niedrigen Inzidenz-Niveaus zu erreichen. "Jede unbedachte Lockerung beschleunigt das Virus und wirft uns zurück. Dann stehen wir in ein paar Wochen genau wieder an dem Punkt, wo wir Weihnachten waren."

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek schloss sich den Ausführungen Wielers und Spahns an. Man merke auch in Landkreisen mit hohen Inzidenzwerten wie Tirschenreuth bereits das Vorkommen der Mutante B.1.1.7. Noch könne man diese allerdings eindämmen. Nun bereite man sich darauf vor, die Impfkapazitäten weiter zu erhöhen. In die Pläne eingeschlossen seien Arztpraxen und auch Betriebsärzte. "Impfen ist ein Stück weit ein Licht am Ende des Tunnels." Holetschek erklärte, dass er beim Impfstoff der Firma Astra Zeneca keinerlei Bedenken habe, er aber unterschiedliche Meinungen in der Bevölkerung wahrnehme.

Er forderte, im Bereich der Pflege in Zukunft "groß zu denken" und damit einhergehend massive Investitionen in den Bereich an sich zu tätigen wie auch in die Förderung der Angestellten. Dies müsse so schnell wie möglich angegangen werden.