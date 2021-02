Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 10 207 Corona-Neuinfektionen gemeldet - kaum weniger als vor einer Woche. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 534 weitere Todesfälle verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Donnerstag hervorgeht. Die Daten geben den Stand der RKI-Fallzahlen-Tabelle von 07.27 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich.

Am Donnerstag vergangener Woche hatte das RKI binnen eines Tages 10 237 Neuinfektionen und 666 neue Todesfälle verzeichnet. Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33 777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden, er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag laut RKI am Mittwochmorgen bundesweit bei 57,1 - und damit geringfügig höher als am Vortag (57,0). Schon in den Tagen zuvor hatte es keinen deutlichen Rückgang der Inzidenz mehr gegeben.

Eine Einschätzung darüber, ob der seit Wochen beobachtete Rückgang der Infektionszahlen zum Erliegen kommt, wird erst in einigen Tagen möglich sein. Experten geben zu bedenken, dass wegen der Witterungsverhältnisse manche Menschen zuletzt später als sonst üblich einen Arzt oder eine Teststelle aufgesucht haben könnten und neue Infektionen darum verzögert erfasst wurden. Noch nicht absehbar ist die Entwicklung im Zuge der Ausbreitung der ansteckenderen Variante B.1.1.7.

Vor vier Wochen, am 21. Januar, hatte die Inzidenz noch bei 119,0 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2 293 908 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 66 698.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Mittwochabend bei 0,85 (Vortag 0,84), auch hier gibt es derzeit Stagnation statt weiteren Rückgang. Der Wert bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 85 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor acht bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1,0, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Fast jedes dritte Unternehmen meldet Kurzarbeit an

Laut einer Erhebung des ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung hat seit Jahresbeginn beinahe jedes dritte Unternehmen in Deutschland Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Demnach beantragten im Januar 31 Prozent der Betriebe die staatlichen Lohnzuschüsse bei der Arbeitsagentur, wie die "Augsburger Allgemeine" am Donnerstag unter Berufung auf die Daten berichtete. Im Dezember waren es 28 Prozent.

Die Wirtschaftswissenschaftler machen große Unterschiede zwischen den Branchen aus. In der Gastronomie beschäftigen 86 Prozent aller Unternehmen Mitarbeiter in Kurzarbeit, im Einzelhandel und der Automobilindustrie ist es die Hälfte der Firmen. Am höchsten ist die Rate bei Reisebüros und Reisevermittlern, hier liegt die Rate bei 90 Prozent. Steuerberater, Anwälte und Wirtschaftsprüfer nehmen keine Hilfe in Anspruch.

1400 Menschen in Quarantäne in Osnabrück und Wedel

Nachdem es in einer Eiscremefabrik in Osnabrück zu einem großen Corona-Ausbruch gekommen ist, müssen etwa 1000 Menschen dort in Quarantäne. Von insgesamt rund 600 Beschäftigten waren 210 positiv getestet worden, hatte am Dienstag ein Sprecher der Stadt mitgeteilt. Seit dem Wochenende sei die Fabrik geschlossen, eine Spezialfirma habe das Unternehmen desinfiziert. Neben allen Beschäftigten einschließlich der Geschäftsführung müssen auch deren Familienmitglieder in Quarantäne.

Bei drei Menschen wurde die in Großbritannien zuerst aufgetretene Mutante B.1.1.7 nachgewiesen. Das Gesundheitsamt habe die Kontaktnachverfolgung aufgenommen. Wie und warum es zum Ausbruch kam, stehe noch nicht fest. Das müsse nun ermittelt werden, so der Stadtsprecher. Nach Angaben des Betreibers Froneri handelt es sich beim Standort Osnabrück um eines der größten Eiscremewerke Europas.

Nach mehreren Corona-Fällen in einer Physiopraxis im schleswig-holsteinischen Wedel (Kreis Pinneberg) sind mehr als 400 Menschen als Kontaktpersonen in Quarantäne. Der Weg der Infektionen sei noch unklar, teilte der Kreis am Mittwochabend mit. Bislang seien fünf Mitarbeiter und sechs Patienten positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Praxis in dem Hamburger Vorort bleibe zunächst für zwei Wochen geschlossen.

Amtsärzte: Schnelltests alleine bringen nichts

Die von der Bundesregierung angekündigte Einführung kostenloser, flächendeckender Corona-Schnelltests stößt bei den Medizinern im öffentlichen Gesundheitsdienst auf Vorbehalte. "Es bringt bei der Pandemie-Bekämpfung nichts, einfach nur viele kostenlose Tests anzubieten", sagt die Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Es müsse geklärt werden, wie sich bei einem positiven Testergebnis zu verhalten sei. Auch sei offen, bei wem sich diese Personen melden müssten. Bislang gebe es zudem keine Antwort auf die Frage, ob Kinder von infizierten Eltern in die Schule gehen dürften oder ob in diesen Fällen für die ganze Familie Quarantänepflicht gelte.

Spahn: In Großbritannien entdeckte Mutante in mehr als 20 Prozent der positiven Tests

In einer Pressekonferenz am Mittwoch mahnte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) trotz der gesunkenen Infektionszahlen zur Vorsicht. "Wir sind in einer der schwersten Phasen der Pandemie für Deutschland und Europa", betonte er. Die Coronavirus-Mutanten breiten sich laut Spahn aktuell auch in Deutschland stark aus. "Besonders die Variante, die zuerst in England nachgewiesen worden ist." Während die Mutante vor zwei Wochen noch sechs Prozent aller positiv getesteten Fälle ausgemacht habe, seien es mittlerweile mehr als 22 Prozent.

Etwa jede Woche verdopple sich der Wert. "Wir müssen damit rechnen, dass diese Variante auch bei uns bald die dominierende werden könnte", sagte Spahn. Ermutigend sei, dass die Infektionszahlen dennoch sinken. "Das bedeutet, unsere Schutzmaßnahmen wirken." Dennoch gelte es, mit Blick auf die schnelle Verbreitung der Mutanten, bei Lockerungen des Lockdowns vorsichtig zu bleiben.

Ein wichtiges Hilfsmittel ist laut Spahn das Testen. Mittlerweile seien deutlich mehr Antigen-Tests als vor ein paar Wochen verfügbar. "Seit Januar stehen deutlich mehr zur Verfügung als abgerufen wurden", sagt Spahn. Deswegen könne man vom 1. März an allen Bürgern kostenlose Schnelltests zur Verfügung stellen. So will Spahn verhindern, dass sich das Virus in der Bevölkerung wieder rasch ausbreitet, wenn die Beschränkungen des öffentlichen Lebens gelockert werden. Finanziert werden soll das Angebot aus dem Bundeshaushalt. Spahn zufolge hat Bundesfinanzminister Scholz bereits seine Zusage angekündigt und betont, dass jede Investition ins Testen, genauso wie ins Impfen, eine gute Investition sei.

Bereits am Dienstag hatte der Bundesgesundheitsminister angekündigt, er wolle von März an allen Bürgern kostenlose Corona-Schnelltests anbieten. Die Tests seien mittlerweile "ausreichend am Markt verfügbar", teilte Spahn auf Twitter mit.

Spahn hatte am Dienstag ferner erklärt, dass Kommunen zunächst "Testzentren oder Apotheken mit solchen Angeboten beauftragen" könnten. Auch Selbsttests, für die kein geschultes Personal erforderlich ist, sollen möglichst bald verstärkt zum Einsatz kommen, wie Spahn während der Pressekonferenz betont. Die Zulassung der Tests durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) stehe kurz bevor. Es geht dabei unter anderem um sogenannte Speichel- oder Gurgeltests.

Der Bund hatte den Einsatz von Corona-Schnelltests schon in mehreren Schritten ausgedehnt. Sie können bereits in Pflegeheimen, Kliniken und nach Infektionsfällen etwa auch in Schulen verwendet werden - aber vorerst mit geschultem Personal. Dabei brauchen die Proben nicht extra zum Auswerten ins Labor geschickt zu werden. Antigen-Tests gelten aber als nicht so genau wie sonst genutzte PCR-Tests. Dem Robert-Koch-Institut zufolge muss ein positives Ergebnis eines Schnelltests daher mit einem PCR-Test bestätigt werden. Auch Spahn betonte am Mittwoch: "Die PCR-Tests bleiben trotzdem der Goldstandard. Sie bleiben die verlässlichsten Tests." Jeder, der Symptome verspüre, so Spahn, solle einen solchen Test bei seinem Arzt vornehmen lassen. Tests ersetzen außerdem nicht die weitere Einhaltung der AHA-Regeln.

Zu dem dritten von der Europäischen Arzneimittelbehörde (Ema) zugelassenen Impfstoff von Astra Zeneca sagte Spahn am Mittwoch bereits vor der Pressekonferenz, dieser sei voll wirksam. Dass die ständige Impfkommission diesen nur für Personen im Alter unter 65 Jahren empfehle, mache es möglich, einer weiteren Gruppe von Menschen "ein Impfangebot zu machen". Sich impfen zu lassen, sei "ein Gebot der Vernunft", insbesondere für diejenigen, die "qua Beruf mit dem Virus in Kontakt kommen". Menschen, die in der Medizin und Pflege arbeiteten, seien auch privilegiert, weil sie früher geimpft werden würden. Man nehme Meldungen über erwartbare Impfreaktionen und nicht erwartbare Nebenwirkungen ernst und gehe diesen nach.

Wie Spahn erklärte, sind aktuell 3,5 Prozent der Bevölkerung in Deutschland erstgeimpft. Zwei Prozent der Bevölkerung haben mit der zweiten Impfung bereits den vollständigen Schutz erhalten. Unter den Erstgeimpften sind 700 000 Pflegeheimbewohner. 460 000 Pflegeheimbewohner hätten ihre zweite Impfung bereits erhalten. "Alle die wollen, dürften mittlerweile ihr Impfangebot in den Pflegeheimen bekommen haben", sagte Spahn. Bis Ende Februar sollen die Hersteller Spahn zufolge zehn Millionen Impfdosen geliefert haben. Aktuell sind es 6,8 Millionen. "Die Impfkampagne kann nun deutlich an Fahrt gewinnen", kündigte er an.

Jecken in Köln verstießen 746 Mal gegen Corona-Schutzverordnung

Die Stadt Köln hat an Aschermittwoch Bilanz zur Disziplin von Karnevalsjecken beziehungsweise zu Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung gezogen. Während der diesjährigen "tollen Tage", also von Weiberfastnacht bis Veilchendienstag, kam es insgesamt zu 746 Verstößen gegen die Schutzverordnung des Landes beziehungsweise gegen Verfügungen der Stadt Köln, wie die Behörden mitteilen. Verstöße gegen die Maskenpflicht (323) machten den größten Anteil aus, gefolgt von Verstößen gegen Kontaktbeschränkungen im privaten Raum (205) und gegen das Ansammlungsverbot im öffentlichen Raum (122).

Als besondere Einsätze listete die Stadt das mehrfache Ausrücken gegen einen Hotelbetrieb in Ehrenfeld auf, wo es zu Verstößen gegen das Prostitutionsverbot und das touristische Beherbergungsverbot gekommen war. Auf einer privaten Karnevalsparty in der Innenstadt versuchten offenbar beim Eintreffen der Polizei kostümierte Gäste erfolglos, sich in den Schränken zu verstecken.

RKI meldet 7556 Neuinfektionen und 560 Todesfälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 7556 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 560 weitere Todesfälle verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Mittwoch hervorgeht. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards vom Mittwochmorgen wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich.

Vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 8072 Neuinfektionen und 813 neue Todesfälle verzeichnet. Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33 777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden - er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut RKI am Mittwochmorgen bundesweit bei 57,0. Vor vier Wochen, am 17. Januar, hatte die Inzidenz noch bei 136 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die meisten Bundesländer verzeichnen laut RKI weiterhin sinkende Sieben-Tages-Inzidenzen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2 350 399 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 66 164.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Dienstagabend bei 0,84 (Vortag 0,86). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 84 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Anträge auf Hilfen für Soloselbständige sind nun möglich

Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat angeschlagenen Branchen Hoffnung auf Besserung gemacht. Er sei zuversichtlich, dass es bald eine Öffnungsperspektive für viele Wirtschaftszweige geben könnte, sagte er auf einem Corona-Gipfel mit zahlreichen Wirtschaftsvertretern. Zudem erläuterte er die neuen Hilfen, die Soloselbständige seit diesem Dienstag beantragen können. Bei dieser "Neustarthilfe" handelt es sich um einen einmaligen Zuschuss von maximal 7500 Euro - und zwar für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2021. Voraussetzung ist, dass die wirtschaftliche Tätigkeit in dieser Zeit durch Corona Einbußen erlitten hat.

Altmaier war dafür kritisiert worden, dass bereits beschlossene Subventionen nur schleppend ausgezahlt würden. Dazu sagte er, die Auszahlung der sogenannten November- und Dezemberhilfen fielen in den Zuständigkeitsbereich der Länder. 6,1 Milliarden Euro seien bereits ausgezahlt worden. "Es kommt Schwung in die Geschichte, und das ist auch dringend notwendig."

Stiko-Chef: Kein Grund für vorgezogene Impfungen für Lehrer

Der Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, sieht keinen Grund, Lehrer bevorzugt zu impfen. "Die Stiko hat ihre Empfehlung auf die Auswertung internationaler Daten und auch die Meldedaten aus Deutschland gegründet. Daraus ergibt sich keine Notwendigkeit, die Lehrer jetzt abweichend von der Empfehlung vorzuziehen", sagt Mertens der Zeitung Rheinische Post.

Lehrer mit entsprechendem Alter und solche mit besonderen Vorerkrankungen würden ja bereits auf dieser Grundlage priorisiert. "Die Stiko-Empfehlungen sind aber Empfehlungen, und die politischen Entscheidungsträger können und dürfen von dieser Empfehlung abweichen."