SPD, Grüne und FDP setzen 3 G am Arbeitsplatz sowie in Bus und Bahn durch. RKI-Chef Lothar Wieler verliert die Geduld mit der Politik: Er warnt in drastischen Worten vor einer "ernsten Notlage".

Von Angelika Slavik, Berlin

Vor dem Hintergrund einer sich weiter verschärfenden Corona-Lage hat der Bundestag am Donnerstag ein verändertes Infektionsschutzgesetz beschlossen. Es beinhaltet unter anderem die verpflichtende Einführung der 3-G-Regel am Arbeitsplatz, auch der öffentliche Nah- und Fernverkehr soll nur noch Menschen zugänglich sein, die geimpft, genesen oder frisch negativ gestestet sind. Zudem gilt in Alten- und Pflegeheimen nun eine Testpflicht für Personal und Besucher. Gleichzeitig werden die Instrumente zur Pandemiebekämpfung an anderer Stelle auch eingeschränkt: Allgemeine Ausgangssperren oder Lockdowns sollen künftig nicht mehr möglich sein.

Die Neuregelung ist das erste gemeinsame Gesetzesvorhaben der Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP, die derzeit über die Bildung einer gemeinsamen Koalitionsregierung verhandeln. Die wahrscheinlich künftigen Oppositionsparteien kritisierten die Beschlüsse scharf. Die Unionsparteien ließen offen, ob ihre Ministerpräsidenten die Regelung im Bundesrat am Freitag blockieren könnten. Eine Zustimmung gilt dennoch als wahrscheinlich, weil die "epidemische Lage nationaler Trageweite", die bislang die rechtliche Grundlage für viele Corona-Maßnahmen bildet, am 25. November ausläuft. Gäbe es bis dahin keine Neuregelung, wären die Länder in ihren Möglichkeiten zur Pandemie-Bekämpfung massiv eingeschränkt.

Am Donnerstag vermeldete das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Inzidenz von 336,9, bundesweit wurden binnen 24 Stunden 65 371 neue Infektionen registriert. Schon am Abend zuvor hatte RKI-Chef Lothar Wieler bei einer Online-Diskussion mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) drastische Worte gefunden. "Wir laufen momentan in eine ernste Notlage. Wir werden wirklich ein sehr schlimmes Weihnachtsfest haben, wenn wir jetzt nicht gegensteuern", sagte Wieler. Von den nun täglich gemeldeten Neufinfektionen würden im Schnitt etwa 400 Menschen sterben, das sei nicht mehr zu ändern. Zudem sei die Lage auf den Intensivstationen dramatisch. Für Menschen mit Schlaganfall und andere Schwerkranke müsse mancherorts zwei Stunden nach einem freien Intensivbett gesucht werden. "Die Versorgung ist bereits in allen Bundesländern nicht mehr der Regel entsprechend", so Wieler. Die Lage werde sich weiter verschlimmern. Das Video von der Rede des RKI-Chefs wurde in den Sozialen Medien tausendfach geteilt. Der Hashtag #DankeWieler lag am Donnerstagnachmittag auf Platz Eins der deutschen Twitter-Trends.

Indes empfahl die Ständige Impfkommission (Stiko) eine Auffrischungsimpfung für alle Erwachsenen sechs Monate nach der zweiten Impfstoffdosis. Bislang hatte die Empfehlung zum sogenannten Boostern nur für Menschen über 70 Jahre, Vorerkrankte oder medizinisches Personal gegolten. Die sechs Monate sollten dabei flexibel gehandhabt werden, hieß es seitens der Stiko: Im Einzelfall könne eine Impfung auch schon nach fünf Monaten aufgefrischt werden, wenn es die Kapazitäten zuließen.

Wie die Impfungen organisiert werden sollen, sollte als eines von mehreren Themen auch in einem Bund-Länder-Gipfel besprochen werden, der am Nachmittag begann. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und der wahrscheinlich künftige Kanzler Olaf Scholz (SPD) wollten sich dabei in einer Videokonferenz mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beraten.

Vor den Gesprächen waren viele Punkte offen: Unter anderem war unklar, in welchem Maß 2-G-plus-Regelungen eingeführt werden könnten, die auch Geimpfte zum Testen verpflichen würden. Auch ob Impfungen in Apotheken durchgeführt werden sollten, stand zur Diskussion. Weil im Sommer viele Impfzentren geschlossen wurden und nun noch nicht wieder einsatzfähig sind, klagen viele Hausärzte über Überlastung. Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte Anfang der Woche deshalb die Vergütung für die Corona-Impfung deutlich erhöht, Impfungen am Wochenende werden nun besonders gut bezahlt. Ein Ende der Beratungen von Bund und Ländern war zunächst nicht absehbar.