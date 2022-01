Interview von Daniel Brössler und Mike Szymanski, Berlin

Die Flure im Kanzleramt haben sich geleert. Es geht auf 18 Uhr zu an diesem Montagabend, die meisten Beamten sind daheim. Nur im vierten Stock herrscht noch reges Treiben. Soeben hat dort der Corona-Krisenstab seine Lagebesprechung beendet. Der Stabsleiter, Generalmajor Carsten Breuer, verlässt den Raum in dem Wissen, dass noch schwere Stunden auf ihn zukommen: Die Infektionszahlen steigen rasant, die Omikron-Variante setzt sich durch, die Impfoffensive geriet über die Feiertage ins Stocken. Breuer hat seit Ausbruch der Krise auf Seiten der Bundeswehr die Hilfseinsätze der Soldaten gesteuert. Im November dann bat Olaf Scholz (SPD) den 57-Jährigen, einen Krisenstab einzurichten und die Pandemie vom Kanzleramt aus zu bekämpfen. Er fühle sich wie im Auslandseinsatz, erzählt der Zwei-Sterne-General, nur eben mit dem Unterschied, dass er nachts irgendwann nach Hause kommt. Breuer bittet fürs Interview in ein kleines Büro, das er einen Stock tiefer bezogen hat. Ein paar Weihnachtskarten stehen im Regal, kaum mehr. Der Krisenmanager weiß nicht, wie lange er bleiben wird.