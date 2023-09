Corona: Was kommt im Herbst auf uns zu?

Von Christina Berndt und Johannes Korsche

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich am Montag mit dem neuen Corona-Impfstoff impfen lassen. Er ist angepasst an die Omikron-Variante XBB 1.5. Das ist eine der Hauptvarianten, die gerade im Umlauf ist. Lauterbach rät auch anderen Menschen zur Impfung. Zumindest denen, die zur sogenannten Risikogruppe gehören: "Die Covid-Infektion ist keine Erkältung, das ist keine Kleinigkeit." Und Lauterbach empfiehlt - vor allem Risikogruppen - in Innenräumen mit vielen anderen Personen, freiwillig eine Maske tragen.

Auch die Corona-Inzidenz steigt wieder. Allerdings: auf sehr niedrigem Niveau. Was wird das für ein Herbst? Das schätzt die SZ-Corona-Expertin Christina Berndt ein.

Weitere Nachrichten: Aserbaidschan startet Militär-Offensive in Bergkarabach, Nagelsmann wird wohl neuer Bundestrainer.

