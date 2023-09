„Die CDU wird wieder schwarz“

Die CDU ändert aber auch ihre Grundfarbe – künftig zieht die Partei mit einem hellen türkisblau in die Wahlkämpfe. An den Mästen vor der CDU-Zentrale haben sie am Dienstag bereits neugestaltete Flaggen aufgezogen. Die neue Farbe habe man „Cadenabbia-Blau“ getauft, sagt Linnemann. Außerdem gebe es eine Ergänzungsfarbe, ein Dunkelblau, das man „Rhöndorf“ nenne. Cadenabbia, das war der Urlaubsort Adenauers, Rhöndorf sein Wohnort. Cadenabbia stehe für Vitalität, Zuversicht und Freiheit, sagt der Generalsekretär, Rhöndorf für Substanz, Kompetenz und Sicherheit. Und spätestens an dieser Stelle fragt man sich, ob Linnemann das alles wirklich glaubt. Doch er scheint ernsthaft begeistert zu sein.

Warum hat man die Farben nicht Oggersheim oder Templin genannt?

Das gilt auch für Christina Stumpp, die stellvertretende Generalsekretärin, die Linnemann mitgebracht hat. Bisher war das Erscheinungsbild der CDU-Landesverbände ziemlich unterschiedlich – jeder machte, was er wollte. Damit soll jetzt Schluss sein. Die Bundes-CDU möchte, dass alle zumindest optisch einheitlich auftreten. „Gemeinsam wollen wir damit die PS der gesamten CDU-Familie auf die Straße bringen“, sagt Stumpp. Die Frau kommt, unschwer zu erkennen, aus dem Auto-Land Baden-Württemberg.

Was die Neugestaltung des CDU-Erscheinungsbildes durch die Hamburger Agentur Guru kostet, das kann oder will Linnemann am Dienstag nicht sagen. Auch auf die Frage, warum man die Farben nicht Oggersheim oder Templin genannt habe – man hätte sich ja auch auf Helmut Kohl oder Angela Merkel beziehen können – fällt ihm nichts rechtes ein. Und den Einwand, dass sich die CDU jetzt farblich in Richtung ÖVP oder sogar AfD bewege, will er nicht gelten lassen. „Das ist einfach eine andere Farbgebung“, sagt Linnemann.

Dafür hat der Generalsekretär eine frohe Kunde für all die CDU-Verbände, die noch Unmengen von Plakaten und Werbegeschenken im alten Design besitzen. Keine Sorge, sagt Linnemann, die müsse keiner wegschmeißen. Die ganzen Kugelschreiber und Luftballons dürfe man ruhig aufbrauchen.