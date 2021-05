Der Vorstoß von US-Präsident Joe Biden würde bedeuten, dass Firmen in an aller Welt die Impfstoffe von Herstellern wie Biontech produzieren könnten, ohne Lizenzgebühren zu bezahlen.

Von Elisabeth Dostert, Björn Finke, Brüssel, und Nico Fried, Berlin

Bundesregierung und Europäische Union haben mit wenig Begeisterung auf den Vorstoß der USA reagiert, die Patente für Impfstoffe befristet freizugeben, um so deren globale Verteilung zu beschleunigen. Zwar zeigten sich Außenminister Heiko Maas (SPD) und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wie auch die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, offen für eine Diskussion über die teilweise Aufhebung des Schutzes von geistigem Eigentum. Sie betonten aber nahezu einhellig, dass die Priorität zunächst darauf liegen solle, die Produktionskapazitäten im geltenden Rahmen zu erhöhen. Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen sich am Freitag auf ihrem Gipfel im portugiesischen Porto mit dem Thema beschäftigen.

US-Präsident Joe Biden hatte in der Nacht zu Donnerstag einen Kurswechsel eingeleitet und sich für eine temporäre Aufhebung des Patentschutzes für Covid-19-Impfstoffe ausgesprochen. Das würde bedeuten, dass Firmen in an aller Welt die Impfstoffe von Herstellern wie Biontech produzieren könnten, ohne Lizenzgebühren zu bezahlen. Die Aktienkurse der möglicherweise betroffenen Hersteller verzeichneten prompt zum Teil deutliche Verluste, obwohl die Unternehmen vermutlich Entschädigungen erhalten würden.

Biden unterstützte damit einen Vorschlag, den unter anderen Indien und Südafrika in der Welthandelsorganisation (WTO) vorantreiben, den die USA aber bisher abgelehnt haben. Laut Katherine Tai, Bidens Chefunterhändlerin für Handelsfragen, verlangten die außergewöhnlichen Umstände nach außergewöhnlichen Maßnahmen. Das Ziel sei, "so viele sichere und wirksame Impfungen so schnell wie möglich zu so vielen Menschen wie möglich zu bringen." Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sprach von einer "historischen Entscheidung". Auch UN-Generalsekretär António Guterres begrüßte den US-Vorschlag.

Gesundheitsminister Jens Spahn sagte, man teile das Ziel, "die ganze Welt mit Impfstoff zu versorgen". Dies sei "der einzig nachhaltige Weg aus dieser Pandemie". Entscheidend sei dafür aber vor allem der Ausbau von Produktionsstätten. Zudem müssten die Staaten der Welt, in denen Impfstoff produziert wird, bereit sein, diesen auch an andere zu exportieren. "Die EU ist dazu in Wort und Tat bereit", so Spahn. "Wir freuen uns, wenn die USA es nun auch sind." Außenminister Heiko Maas zeigte sich etwas offener: "Wenn das ein Weg ist, der dazu beitragen kann, dass mehr Menschen schneller mit Impfstoffen versorgt werden, dann ist das eine Frage, der wir uns stellen müssen", sagte der SPD-Politiker.

Faktisch stürzt Biden die Bundesregierung in ein Dilemma. Einerseits haben sich Kanzlerin Angela Merkel und auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier frühzeitig für eine gerechte globale Verteilung von Impfstoffen eingesetzt. Deutschland gehört zu den wichtigsten Geldgebern der Impfinitiative Covax unter dem Dach der Vereinten Nationen. Andererseits gibt es in der Bundesregierung auch Verbitterung darüber, dass die USA erst über Monate ihre nationale Impfkampagne mit strikten Exportverboten schützten und sich nun als Vorkämpfer internationaler Solidarität aufspielen.

Grüne und Linke fordern Aufhebung des Patentschutzes

Auch in der EU will man sich der Debatte nicht grundsätzlich verschließen. Allerdings ließ Kommissionspräsidentin von der Leyen keinen Zweifel daran, dass sie eine Patentfreigabe auf kurze Sicht nicht für die beste Lösung hält: "Unsere Priorität ist es, die Produktion hochzufahren, um weltweit Impfungen zu ermöglichen", schrieb sie auf Twitter. "Zunächst rufen wir jedoch alle Staaten, in denen Vakzin hergestellt wird, dazu auf, Impfstoffexporte sofort zu erlauben und Maßnahmen zu vermeiden, die Zulieferketten stören." Von der Leyen betonte, dass aus der EU bislang mehr als 200 Millionen Impfdosen ausgeführt worden seien. Die EU sei im Kreise der Demokratien der einzige nennenswerte Exporteur von Covid-Vakzin, sagte sie bei einer Online-Konferenz - eine Spitze gegen die USA und Großbritannien.

Grüne, Linke und viele Nichtregierungsorganisationen forderten eine Aufhebung des Patentschutzes. "Deutschland und die EU sollten sich den USA anschließen und sich bei der Welthandelsorganisation für eine Ausnahmeregelung einsetzen", sagte Grünen-Co-Chef Robert Habeck dem Spiegel. Ähnlich äußerte sich Jan Korte, der parlamentarische Geschäftsführer der Linken. Die Bundesregierung habe nun "null Ausreden mehr, dies nicht zu tun." Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach freute sich zwar über die Ankündigung Bidens. "Ich glaube aber nicht, dass ein solcher Schritt große Unterschiede bei der Produktion der Impfstoffe machen würde, die sehr komplex ist", sagte er der Saarbrücker Zeitung.

Der deutsche Impfstoffhersteller Biontech äußerte sich ablehnend zur Freigabe von Patenten. Diese seien "nicht der begrenzende Faktor für die Produktion oder Versorgung mit unserem Impfstoff", teilt das Unternehmen mit. Die Freigabe würde kurz- und mittelfristig die weltweite Produktion und Versorgung mit Impfstoffdosen nicht erhöhen.