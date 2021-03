Zwölf mühsame Stunden verhandeln Angela Merkel und die Ministerpräsidenten über die Pandemiebekämpfung. Was, um Himmels willen, hat jetzt da so lange gedauert?

Von Nico Fried, Berlin

Es ist Montagabend, irgendwann nach der "Tagesschau". Schon gut zwei Stunden währt die Pause in der Ministerpräsidentenkonferenz, kurz: MPK. So verfahren ist die Lage, so heftig war der Streit, dass jetzt im kleinen Kreis verhandelt wird. Angela Merkel, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und Bayerns Regierungschef Markus Söder haben sich im Kanzleramt zurückgezogen. Vizekanzler Olaf Scholz ist ihnen zugeschaltet. Eine Lösung muss her.