Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Deutschland auf den höchsten Wert seit Ende April gestiegen. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter 1707 neue Corona-Infektionen. Dies geht aus den Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom frühen Donnerstagmorgen hervor. Höher lag die Zahl zuletzt am 26. April mit 1737 registrierten Neuinfektionen. Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen hatte Anfang April bei mehr als 6000 gelegen, danach waren die Werte deutlich gesunken. Seit Ende Juli steigt die Zahl der Positiv-Nachweise wieder an.

Direkte Rückschlüsse auf das Infektionsgeschehen lässt der aktuelle Anstieg der Fallzahlen allerdings nicht zu, da zuletzt auch die Zahl der durchgeführten Tests immens erhöht wurde. Waren es nach RKI-Daten in der Kalenderwoche 31 vom 27. Juli bis 2. August noch etwa 578 000 Tests (übermittelt von 165 Laboren), lag die Zahl zwei Wochen später schon bei mehr als 875 000 Tests (übermittelt von 181 Laboren).

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Die Werte können sich im Zuge von Nachmeldungen noch verändern, zudem können Mehrfachtestungen einzelner Menschen enthalten sein. In der Woche vom 20. bis 26. April hatte die Zahl der Tests bei etwa 364 000 (übermittelt von 178 Laboren) gelegen - also wesentlich niedriger als derzeit. Die Rate positiver Ergebnisse lag damals bei fünf Prozent, derzeit liegt sie bei knapp einem Prozent.

Bereits vor einigen Tagen hatte das RKI allerdings gewarnt, dass sich die steigenden Fallzahlen derzeit nicht nur mit dem vermehrten Testaufkommen erklären ließen.

Tausende Kinder ohne Eingangsuntersuchung eingeschult

Die meisten Erstklässler sind einem Medienbericht zufolge in diesem Schuljahr ohne die eigentlich obligatorischen Schuleingangsuntersuchungen in die Schule gekommen. Grund sei die Auslastung der Gesundheitsämter in der Corona-Pandemie, berichten die Sender RTL und ntv.

"Die meisten haben es nicht geschafft, die Schuleingangsuntersuchungen durchzuführen", wird Ute Teichert, Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, zitiert. Nur in ganz wenigen Bundesländern sei versucht worden, die Untersuchungen in der Lockerungsphase nachzuholen. Es seien mehrere Zehntausend Kinder bundesweit betroffen.

In den Schuleingangsuntersuchungen beurteilen Ärztinnen und Ärzte der Gesundheitsämter, ob ein Kind die körperlichen und sozialen Voraussetzungen erfüllt, um im Schulalltag bestehen zu können. Erkennen die Ärzte einen Förderbedarf, melden sie das im Regelfall den Schulen. Lehrerinnen und Lehrer müssten nun sehen, wie sie im Unterricht mit eventuellen Defiziten der Erstklässler umgehen, sagte Teichert. Die Gesundheitsämter würden die ausgefallenen Untersuchungen kaum aufholen können, zumal sie derzeit mit den Reiserückkehrern beschäftigt seien.

Corona-Fall im Team: Mainz 05 sagt Testspiel gegen VfB ab

Wegen eines Corona-Falls in der Mannschaft hat der FSV Mainz 05 sein Testspiel an diesem Mittwoch gegen den VfB Stuttgart abgesagt. "Ein Profi von Mainz 05 hat sich mit Covid19 infiziert. Der am Dienstag durchgeführte Test ergab ein positives Resultat", teilte der Fußball-Bundesligist mit. "Alle übrigen Tests fielen negativ aus. Der Spieler wurde isoliert & befindet sich in Quarantäne. Den Namen des Spielers nannten die Rheinhessen nicht.

Für den VfB ist es bereits das zweite wegen Corona abgesagt Testspiel innerhalb weniger Tage: Vergangenen Freitag sollte der Aufsteiger bei Olympique Marseille antreten, der wegen des Verdachts auf einen positiven Fall im eigenen Aufgebot kurzfristig auf die Partie verzichtete.

Schäuble ruft Abgeordnete zum Maskentragen auf

Mit Blick auf die zunehmenden Fälle von Corona-Infektionen hat Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble die Parlamentarier dazu aufgerufen, Masken zu tragen. Wie Der Spiegel berichtet, empfahl der CDU-Politiker in einem Schreiben den Abgeordneten "dringend", Mund und Nase "in allen Liegenschaften des Deutschen Bundestags ab dem 1. September 2020" zu bedecken. Schäuble sprach demnach von einer "Vorbildfunktion gegenüber der Öffentlichkeit".

Als Maskenpflicht versteht der Parlamentschef seinen Appell allerdings nicht. Vom Maskentragen könne auch in den Büros und im Plenarsaal und anderen Sitzungsräumen Abstand genommen werden, so der "erforderliche Hygieneabstand" eingehalten werde oder man "das Wort ergreift".

Lauterbach: Erst 2022 ausreichend Impfdosen für alle

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach rechnet erst 2022 mit ausreichend Impfstoffdosen für die gesamte Bevölkerung in Deutschland. Zwar dürfte ein sicherer, gut getesteter Impfstoff bereits Anfang 2021 zur Verfügung stehen, "aber die wichtige Frage für die Bevölkerung ist, wann tatsächlich auch geimpft werden kann", sagte Lauterbach dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Selbst die USA, die sich bestimmte Kontingente von mehreren Impfstoffkandidaten gesichert hätten, gingen davon aus, dass sie bis Mitte 2021 nur jeden dritten Amerikaner impfen könnten. "Deutschland hat den Zugriff auf weniger Kandidaten und Kapazitäten. Wir schaffen bis Mitte 2021 vielleicht sogar nur, 20 Prozent der Bevölkerung zu impfen", sagte Lauterbach. Aber auch das setze voraus, dass "wir Glück haben und auf die richtigen Kandidaten gesetzt haben". Die ganze Bevölkerung dürfte erst im Laufe 2022 durchgeimpft sein. "Bis dahin ist noch eine sehr lange Zeit", fügte er hinzu.

Auf die Frage, ob eine faire Verteilung des Impfstoffs weltweit gewährleistet werden könne, sagte Lauterbach: Die WHO habe gemeinsam mit der globalen Impfstoff-Allianz Gavi und der internationalen Organisation Cepi die Covax-Initiative gegründet, die auch ärmeren Staaten einen fairen Zugang zu Corona-Impfstoffen gewährleisten solle. "Dahinter stecken Milliarden, die breit investiert sind. Es könnte sogar passieren, dass in ärmeren Ländern schon umfassend geimpft wird, während wir erst die Risikogruppen versorgen können", so der SPD-Politiker.

RKI: Anteil der Corona-Fälle mit Infektion im Ausland gestiegen

Das Robert Koch-Institut hat die höchste Zahl an Neuinfektionen in Deutschland seit mehr als drei Monaten registriert. Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland 1510 neue Corona-Infektionen gemeldet. Das sind innerhalb von 24 Stunden noch einmal mehr Neuinfektionen als in den Tagen zuvor. Höher lag die Zahl zuletzt am 1. Mai mit 1639 registrierten Neuinfektionen.

Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen hatte Anfang April bei mehr als 6000 gelegen, danach waren die Werte deutlich gesunken. Seit Ende Juli steigt die Zahl der Nachweise wieder an. Infolge einer Covid-19-Erkrankung sind hierzulande inzwischen 9243 Personen gestorben.

Fast 40 Prozent der zuletzt in Deutschland positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen haben sich laut RKI im Ausland angesteckt. Von den bekannten Corona-Neuinfektionen in Meldewoche 33, bei denen es eine Angabe zum wahrscheinlichen Infektionsland gab, lag der Anteil der Ansteckungen im Ausland bei 39 Prozent. Zum Vergleich: In der Meldewoche 32 hatten sich 34 Prozent wahrscheinlich im Ausland infiziert, in der Meldewoche 31 waren es 21 Prozent.

Am häufigsten wurden - auf vier Wochen betrachtet - der Kosovo, die Türkei, Kroatien, Bulgarien und Bosnien und Herzegowina als wahrscheinliche Infektionsländer genannt.

Allerdings gab das RKI nicht an, wie groß der Anteil der Tests von Reiserückkehrern an allen Tests war. Diese Angabe ist notwendig, um zu beurteilen, wie groß der Anteil der eingeschleppten Infektionen tatsächlich ist. Es könnte beispielsweise sein, dass Rückkehrer im Schnitt häufiger getestet werden als der Rest der Bevölkerung.