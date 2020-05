In Wut vereint

Werden die Demonstrationen trotz der Lockerungen weitergehen? Kundgebung der "Initiative Querdenken 711" am Samstag in Stuttgart.

Etwa 1200 Demonstranten auf dem Alexanderplatz, für die Berliner Polizei wäre das unter normalen Bedingungen kaum mehr als Alltag. In der Hauptstadt finden Jahr für Jahr mehr als 5000 Demonstrationen und Kundgebungen statt, der 1. Mai in Berlin ist Legende. Doch die Proteste der vergangenen Wochenenden setzen den Polizisten zu, Mindestabstände werden nicht eingehalten, Beamte angepöbelt, am vergangenen Samstag wurden acht von ihnen verletzt. "Das alles, obwohl sie die Bevölkerung vor einer Infektion schützen sollen", sagt Polizeisprecher Thilo Cablitz.