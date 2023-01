Seit es so gut wie keine Corona-Regeln mehr gibt, schätzen manche, dass in China täglich bis zu 25 000 Menschen an Covid-19 sterben könnten. Eine Schlange vor einer provisorischen Fieberklinik in Nanjing.

Von Florian Müller und Lea Sahay, München

Sechs Tage ist es jetzt her. Die junge Frau zählt noch einmal nach. Es ging alles so rasend schnell. Doch ja, am Samstag oder Sonntag rief ihr Großvater sie an. Er habe sich mit Corona infiziert. "Er klang gut", sagt die junge Frau am Telefon, die vorsichtshalber nur mit ihrem Nachnamen Liu genannt werden will. Sie soll sich keine Sorgen machen, sagte der Großvater. Es sei nichts Ernstes. Dann stieg das Fieber.