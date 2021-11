Klimagipfel:Endspiel um die Kohle

Wann steigt die Welt aus der fossilen Energie aus? Das war eine entscheidende Frage beim Klimagipfel in Glasgow.

Von Michael Bauchmüller

Ganz am Ende wird es plötzlich sehr konkret mit dem Klimaschutz. Glasgow, später Samstagnachmittag: Alle wichtigen Entscheidungen sind fertig, es könnte jetzt ganz schnell gehen. Da meldet sich Indien zu Wort - und führt den Gipfel in die Grundkonflikte globaler Klimapolitik. "Entwicklungsländer haben ein Recht auf ihren fairen Anteil am globalen Kohlenstoffbudget", sagt Indiens Umweltminister Bhupender Yadav. "Wie kann da irgendwer erwarten, dass Entwicklungsländer den Ausstieg aus der Kohle zusagen?" Arme Länder hätten schließlich genug damit zu tun, ihren eigenen Wohlstand zu sichern.