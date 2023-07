Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Familienministerin Lisa Paus (Grüne) soll für die Einführung der geplanten Kindergrundsicherung von 2025 an zunächst zwei Milliarden Euro pro Jahr erhalten. Das geht nach Informationen der Süddeutschen Zeitung aus der Finanzplanung des Bundes für den Zeitraum 2025 bis 2027 hervor, die das Kabinett an diesem Mittwoch gemeinsam mit dem Haushalt für 2024 verabschieden will.