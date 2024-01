Bei der Suche nach Geld für den Wiederaufbau im Ahrtal im laufenden Jahr 2024 ist die Bundesregierung an unerwarteter Stelle fündig geworden: im Haushalt 2023. Wie am Donnerstag aus Kreisen des Finanzministeriums verlautete, schöpfte der Bund die für 2023 bewilligten Haushaltsmittel nach vorläufigen Berechnungen nicht vollständig aus und verzeichnete einen Etatüberschuss in einstelliger Milliardenhöhe. Dieser könne nun womöglich für die Beseitigung von Flutschäden an der Ahr in diesem Jahr genutzt werden, hieß es. Bei der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen waren im Juli 2021 mindestens 135 Menschen ums Leben gekommen. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 40 Milliarden Euro.