Bislang ist es nicht gelungen, chinesische Anbieter beim Ausbau des 5G-Netzes in Deutschland zurückzudrängen, hier Arbeiten an einem Mobilfunkmast.

Das Bundesinnenministerium will die Telekommunikationsnetze bis zum Sommer auf verdächtige Bauteile und Software überprüfen. Anbieter wie Huawei müssen mit Verboten rechnen.

Von Markus Balser und Georg Mascolo, Berlin

Die Bundesregierung will den Einsatz chinesischer Technologie in deutschen Telekommunikationsnetzen massiv zurückdrängen. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung wird das Bundesinnenministerium bis zum Sommer eine Bestandsaufnahme bereits verwendeter Technik in den Mobilfunknetzen vornehmen. Spätestens im Herbst könnte es zu förmlichen Verboten kommen. Womöglich müssen die Konzerne dann wichtige Teile oder Software von Lieferanten wie Huawei austauschen und durch Teile anderer Anbieter ersetzen.