Von Lea Sahay

Vor ein paar Wochen veröffentlichte die chinesische Global Times eine Karikatur zur deutschen China-Politik: Deutschlands Wirtschaft als eine kaputte Fabrik, zerstört durch die Hände von Politikern. Die deutschen Konzerne stemmen sich laut Zeichnung nur hilflos dagegen. Im Begleittext geht es um eine Ankündigung von Wirtschaftsminister Robert Habeck, der Menschenrechte im Umgang mit China eine höhere Priorität einräumen will. Deutschland müsse jetzt lieber einen "rationalen ökonomischen Weg" einschlagen, mahnte der Autor.

Es sind latente Drohungen, die sich seit Monaten durch Chinas Staatspresse ziehen. Die Parteizeitungen warnen vor einer drohenden Rezession in Deutschland, einem kalten Winter, aber auch vor angeblich "radikalen antichinesischen Kräften". Die Handelsbeziehungen sollten nicht "politisiert werden", am Ende solle nur der Markt darüber entscheiden, wie Geschäfte gemacht werden. Entkopplung, heißt es, sei ein gefährliches Spiel. Denn ohne China fehle der deutschen Wirtschaft ihr Antrieb.

Die Deutschen sollten jetzt besser aufpassen, so klingt das. Sonst könnte es ungemütlich werden. Dass Peking nicht davor zurückschreckt, Vergeltung zu üben, wenn eine Regierung macht, was der Führung nicht passt, bekam zuletzt Litauen zu spüren. Weil es seine Beziehungen zu Taiwan ausbaute, stoppte China alle Handelsbeziehungen zu dem Kleinstaat.

Einen Hebel, um Einfluss auf die innerdeutsche Debatte zu nehmen, scheint Peking in den offenbar existierenden Differenzen zwischen dem Bundeskanzleramt und dem Auswärtigen Amt zu sehen. Während Bundeskanzler Scholz seit seiner Peking-Reise als Garant für Kontinuität in den Beziehungen dargestellt wird, gehen die Staatsmedien auf Annalena Baerbock los.

Aktuell geht es dabei um die neue China-Strategie. Diese sollte erst Anfang kommenden Jahres veröffentlicht werden, am Donnerstag war aber der Entwurf aus dem Auswärtigen Amt an die Öffentlichkeit gelangt. Dieser war noch nicht mit allen Ressorts abgestimmt. Ein Grund für die Weitergabe des Dokuments zunächst an den Spiegel könnte die Sorge sein, dass das Bundeskanzleramt die kritische Bestandsaufnahme von Baerbocks Ministerium verwässert.

Im Entwurf schreibt das Auswärtige Amt, die chinesische Führung sehe "ihr politisches System als überlegen an und ihre ,Kerninteressen' als nicht zu hinterfragen". Sie verfolge eine zunehmend aggressive Außenpolitik und nutze wirtschaftliche Abhängigkeiten, um politische Ziele durchzusetzen. "China verändert sich - unser Umgang mit China muss sich ebenfalls verändern", heißt es in dem 59-seitigen Papier, das der SZ vorliegt.

Es handelt sich nicht um die finale Version, dennoch fiel die Reaktion aus Peking heftig aus. In einer Stellungnahme des Außenministeriums hieß es, die Einstufung Chinas als Wettbewerber und systemischer Rivale sei "ein Erbe des Denkens aus dem Kalten Krieg". Die chinesische Regierung lehne auch die "Verunglimpfung Chinas durch die deutsche Seite" mit "sogenannten Menschenrechtsfragen" sowie "Lügen und Gerüchten" ab.

Schon zu Beginn von Baerbocks Amtszeit hatte die Staatspresse die Außenministerin immer wieder in den Fokus genommen. Zum Beispiel nach einem Interview in der Süddeutschen Zeitung im Januar, in dem sie die Angriffe auf Litauen als Versuch Chinas bezeichnete, "Europa zu spalten und andere Länder davon abzuhalten, in Litauen zu produzieren". In den Medien hieß es daraufhin, Baerbock verwechsele "richtig und falsch". Obwohl Chinas Außenminister Wang Yi sie ermahnt habe, keine "Megafondiplomatie" zu betreiben, äußere sich die "Hardlinerin" weiter kritisch. Die deutsch-chinesischen Beziehungen dürften nicht von "Großmäulern" und "pro-amerikanischen Kräften" vom Kurs abgebracht werden, urteilte die Staatspresse.

Einige Monate später war sie für Äußerungen zu Taiwan hart angegangen worden. Bezogen auf den russischen Überfall auf die Ukraine hatte Baerbock erklärt, es könne nicht akzeptiert werden, wenn "ein größerer Nachbar völkerrechtswidrig seinen kleineren Nachbarn überfällt". Und fügte hinzu: "Das gilt natürlich auch für China in diesen Tagen."

Ein Vergleich, den die Führung in Peking überhaupt nicht schätzt. Die Ukraine ist ein souveräner Staat, das sich unabhängig von der Volksrepublik regierende Taiwan hingegen wird von Deutschland, wie von den meisten Ländern der Welt, nicht diplomatisch anerkannt. In Peking folgte der erwartbare Wutausbruch: Den Aussagen der Außenministerin fehle "geschichtliches Grundwissen". Die Grünen-Politikerin habe "Sachverhalte absichtlich verzerrt", hieß es aus der chinesischen Botschaft in Berlin.

Den Cosco-Deal deutete man in China als ein Geschenk des Bundeskanzlers

Auch rund um den Antrittsbesuch von Olaf Scholz hatten chinesische Medien versucht, die Differenzen zwischen Scholz und Baerbock zu verdeutlichen. Die Parteizeitung Global Times warnte vor "Lärm" in der deutschen China-Debatte. Während Außenministerin Baerbock in dem Stück für die "überdrehten" Sorgen mit Blick auf Deutschlands Abhängigkeit von China verantwortlich gemacht wurde, stellte das Blatt Scholz' Besuch in Peking als ein Zeichen für die Stärkung der Beziehungen dar.

Der deutsche Bundeskanzler war nur zwei Wochen nach dem KP-Parteitag nach China gereist, bei dem sich Xi eine dritte Amtszeit als Parteichef sicherte. Im Staatsfernsehen wurde die Reise als eine "große Veränderung der europäischen Haltung gegenüber China" gedeutet, der Cosco-Deal im Hamburger Hafen als ein Geschenk des Bundeskanzlers an China. Der Besuch sei ein Zeichen, dass nun immer mehr Länder die zukünftige Entwicklung Chinas positiv sehen würden.

Die Deutung, die sich nach dem vorzeitig veröffentlichten Entwurf der China-Strategie am Wochenende in Beiträgen in Chinas sozialen Medien durchsetzte, spiegelte sich in einem Kommentar des nationalistischen Bloggers und Unternehmers Ding Chenling auf Weibo wider. Dieser nannte die deutsche Ampel-Koalition ein zielloses, "dreiköpfiges Monster", das intern zu zerstritten sei, um eine wirkungsvolle China-Politik zu entwickeln. Die Spaltungen und Ungereimtheiten seien so groß, dass für China keine Gefahr bestehe.