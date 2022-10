Das Eingangsschild des chinesischen Konsulats in Manchester - eine offizielle und bekannte Adresse. Medienberichten zufolge soll es aber in mehreren europäischen Ländern sogenannte chinesische Polizeistationen geben, die nicht registriert sind. In den Niederlanden ermittelt das Außenministerium.

Angeblich soll in den Räumen diplomatischer Beistand geleistet werden. Offiziell registriert wurden zwei niederländische Posten aber wohl nicht, weshalb das Außenministerium ermittelt. Auch in Frankfurt soll es eine solche Einrichtung geben.

Das niederländische Außenministerium geht nach eigenen Angaben Hinweisen nach, dass China zwei "illegale Polizeistationen" in den Niederlanden eingerichtet haben soll. Der Nachrichtenagentur AFP und weiteren Medienberichten zufolge gibt es seit 2018 jeweils einen solchen chinesische "Posten" in Amsterdam und Rotterdam. Diese sollen nach eigenen Angaben dazu dienen, chinesischen Staatsangehörigen diplomatischen Beistand zu leisten, sind aber den Berichten zufolge nicht bei der niederländischen Regierung registriert worden.

Eine Nichtstaatliche Organisation (Englisch: Non-governmental organization, kurz NGO) wiederum behauptet, dass diese Einrichtungen in Wirklichkeit von Peking genutzt würden, um politische Gegner und Dissidenten im Ausland zu überwachen und zum Schweigen zu bringen, wobei ehemalige Militär- und Geheimdienstbeamte als Mitarbeiter eingesetzt würden. Zugleich soll es ihren Angaben nach weitere solche Stationen in Europa geben, darunter eine in Frankfurt, behauptet die spanische Menschenrechtsorganisation "Safeguard Defenders". Chinas Regierung weist das allerdings zurück: Diese Berichte seien "völlig falsch", heißt es aus Peking.

"Der niederländische Justiz- und Außenminister hat die Berichte zur Kenntnis genommen ... und nimmt die Angelegenheit sehr ernst", erklärt wiederum der niederländische Ministeriumssprecher Maxime Hovenkamp der AFP. "Das Außenministerium untersucht derzeit die Aktivitäten der sogenannten Polizeistationen. Sobald wir mehr Klarheit haben, werden wir geeignete Maßnahmen ergreifen."

Safeguard Defenders spricht ihrerseits von mindestens 36 chinesischen "Polizeistationen", die in Europa eingerichtet worden seien. Alleine in Paris sollen es drei sein, in Barcelona und Madrid ebenfalls jeweils drei, in London zwei, und in Frankfurt die einzige in Deutschland.

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, sagte, dass diese "Stationen" chinesischen Staatsbürgern helfen, ihren Führerschein zu erneuern oder Änderungen in ihrem Zivilstand zu melden. "Aufgrund der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie sind viele chinesische Staatsbürger im Ausland nicht in der Lage, rechtzeitig nach China zurückzukehren, um die Erneuerung ihres Führerscheins und andere Dienstleistungen zu beantragen", erklärte er der AFP zufolge gegenüber Reportern.

"Die chinesischen Sicherheitsbehörden gehen entschlossen und gesetzeskonform gegen verschiedene grenzüberschreitende kriminelle Aktivitäten vor, halten sich strikt an internationales Recht und respektieren die rechtliche Souveränität anderer Länder", fügte er an.

Diplomatische Dienste werden in der Regel von anerkannten Botschaften oder Konsulaten im Rahmen des internationalen Wiener Übereinkommens wahrgenommen, das von mehr als 100 Ländern, darunter auch China und die Niederlande, unterzeichnet wurde.