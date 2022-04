Ermittler sind in mehreren Bundesländern gegen Mitglieder der Telegram-Chatgruppe "Vereinte Patrioten" vorgegangen, die Sprengstoffanschläge und weitere Gewalttaten geplant haben soll. Wie die federführende Generalstaatsanwaltschaft Koblenz mitteilt, soll die Gruppe unter anderem geplant haben, Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu entführen.

Bei den bundesweiten Durchsuchungen am Mittwoch sind vier Menschen festgenommen worden. Die Behörden konnten neben Waffen, Munition im mittleren dreistelligen Bereich und Bargeld auch diverse Datenträger, schriftliche Unterlagen zu den geplanten Taten, gefälschte Impfpässe sowie gefälschte Testzertifikate sicherstellen. Insgesamt wird gegen zwölf Personen ermittelt.

Erklärtes Ziel der Gruppierung sei es gewesen, Einrichtungen der Stromversorgung zu zerstören, um einen länger andauernden bundesweiten Stromausfall herbeizuführen. Im Visier sollen Stromleitungen und Umspannwerke gewesen sein. Nach Vorstellung der Beschuldigten sollten auf diese Weise bürgerkriegsähnliche Zustände verursacht und schließlich das demokratische System in Deutschland gestürzt werden.

Der Telegram-Chatgruppe werden den Ermittlern zufolge etwa 70 Mitglieder zugerechnet. Sie seien der Corona-Protestszene und Reichsbürgerbewegung zuzuordnen. Den vier Beschuldigten wird nun die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat sowie der Verstoß gegen das Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen. Gegen sie sind Haftbefehle beantragt worden, sie sollen noch am Donnerstag dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will sich von mutmaßlichen Entführungsplänen nicht einschüchtern lassen. "Manchen Covid-Leugnern geht es nicht um den Kampf gegen Impfungen oder Corona-Auflagen. Sie kämpfen gegen unsere demokratische Grundordnung", sagte der SPD-Politiker der Bild am Sonntag. "Damit werden sie aber keinen Erfolg haben. Ich lasse mich dadurch nicht beirren, sondern setze mich weiter für die gesamte Bevölkerung ein." Dieses Beispiel zeige die Zerrissenheit der Gesellschaft. Der SPD-Politiker hatte in der Vergangenheit wiederholt von Drohungen gegen ihn berichtet.