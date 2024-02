CDU:Stellvertreter gesucht

Wenn man es so betrachtet, hätte Friedrich Merz kein Problem. Aber ganz so irrelevant wie in Seehofers Scherz sind stellvertretende Parteivorsitzende natürlich nicht. Und deshalb hat der CDU-Chef gerade doch ein Problem. Auf dem Bundesparteitag im Mai muss ein neuer stellvertretender Parteivorsitzender gewählt werden, weil der bisherige Amtsinhaber Carsten Linnemann inzwischen Generalsekretär ist. Und es ist nicht einfach, eine Nachfolgelösung zu finden, die alle zufriedenstellt. Da der Parteitag nur einen Monat vor der Europawahl stattfindet, möchte Merz Misstöne aber unbedingt vermeiden. Keine einfache Aufgabe.

Merz kann mit Regionalproporz wenig anfangen

Merz war Vizepräsident des Wirtschaftsrats der CDU, Linnemann lange Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Ein Sozialpolitiker würde der Parteispitze zur Ergänzung also guttun, heißt es im sozialpolitischen Flügel der CDU, der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA). Dort kann man sich Karl-Josef Laumann als Parteivize vorstellen. Der nordrhein-westfälische Sozialminister ist schon seit 2005 Chef der CDA. Er ist in der CDU über alle Lager hinweg beliebt. Am kommenden Wochenende will die CDA darüber beraten, ob sie Laumann als CDU-Vize nominiert. Allerdings stammen auch Merz und Linnemann aus Nordrhein-Westfalen. Darf ein Landesverband die CDU derart dominieren?

Merz kann mit solchen Fragen wenig anfangen. Bei der Vorstellung Linnemanns als Generalsekretär sagte der CDU-Chef, Nordrhein-Westfalen sei "lange Zeit in der Bundespolitik und in der Bundespartei unter Wert geschlagen gewesen". Jetzt gebe es dort halt "mal eine gewisse Zahl von Vertretern aus Nordrhein-Westfalen". Für ihn spiele "die Herkunft keine Rolle, sondern ausschließlich die Qualifikation".

Hoffnungen machen sich auch ostdeutsche Landesverbände

Merz hält aber auch das Gegrummel unter Sozialpolitikern über Linnemann und ihn an der Parteispitze für unbegründet. Sowohl er als auch Linnemann seien "keine Vertreter eines Flügels oder eines Teils der Partei, sondern Vertreter der ganzen Partei", findet Merz. "Wir fühlen uns den wirtschaftspolitischen Themen genauso verpflichtet wie den sozialpolitischen Themen." Außerdem sei man als Anhänger der sozialen Marktwirtschaft ohnehin der festen Auffassung, "dass Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik keine Gegensätze sind, sondern dass sie Teil eines ganzen Politikverständnisses sind".

Es gibt aber nicht nur die Sozialpolitiker, die sich Hoffnungen machen, sondern auch die ostdeutschen Landesverbände. Im Herbst stehen in Brandenburg, Sachsen und vor allem Thüringen schwere Landtagswahlkämpfe an. In Thüringen ist der Landes- und Fraktionsvorsitzende Mario Voigt auch Spitzenkandidat. Eine Beförderung zum stellvertretenden CDU-Bundesvorsitzenden würde ihm zusätzliche Aufmerksamkeit verschaffen und im Wahlkampf helfen. Offen erklären will er sich dazu nicht. Auf die Frage der Süddeutschen Zeitung nach Voigts Ambitionen antwortete die Thüringer CDU am Mittwoch lediglich: "Es gibt dazu aktuell noch nichts zu sagen."

Detailansicht öffnen Der Thüringer Partei- und Fraktionschef Mario Voigt führt die CDU als Spitzenkandidat in die Landtagswahl im September. Zusätzliche Aufmerksamkeit könnte er gut gebrauchen. (Foto: Thomas Bartilla/Imago)

Und was ist mit den Frauen? Der CDU-Vorsitzende ist ein Mann, der Generalsekretär auch. Und mit Karin Prien und Silvia Breher sind nur zwei der fünf bisherigen Vizes Frauen. Doch die Frauen-Union (FU) schickt niemanden ins Rennen, sie weiß um die Aussichtslosigkeit. Beim letzten Wahlparteitag hat es FU-Chefin Annette Widmann-Mauz nicht einmal geschafft, einfaches Präsidiumsmitglied zu werden. Das lag auch an den Vorbehalten vieler Delegierter gegenüber der Frauen-Union und der Person Widmann-Mauz. Es gibt derzeit aber auch keine Frau außerhalb der FU-Strukturen, die für das frei gewordene Amt gehandelt wird. Deswegen geht es jetzt vor allem um die Frage, ob Karl-Josef Laumann oder Mario Voigt CDU-Vize werden. Platz ist nur für einen.

2012 griff die CDU in ähnlicher Lage zu einem Kniff

Vor dem Bundesparteitag 2012 in Hannover hatte die Partei bereits ein ähnliches Problem. Es gab mehr Interessenten als Stellvertreterplätze - und man wollte Kampfkandidaturen vermeiden. Damals änderte die CDU einfach ihr Statut und erhöhte die Zahl der stellvertretenden Parteichefs von vier auf fünf. Diesmal will die Partei ihr Problem jedoch anders lösen. Im Konrad-Adenauer-Haus heißt es, die Zahl der stellvertretenden Parteichefs solle nicht vergrößert werden. Man bemühe sich um eine einvernehmliche Lösung ohne Änderung des Statuts.

Wie die aussehen wird, ist aber noch offen. Eine Variante könnte sein, dass Laumann CDU-Vize wird. Bisher ist der Sozialpolitiker nur einfaches Präsidiumsmitglied - dieses Amt könnte dann Voigt übernehmen.