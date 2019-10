Wenn es noch eines Beweises bedurfte, dass man in der Politik auf Treuebekundungen nicht viel geben soll, dann hat ihn Friedrich Merz jetzt erbracht. Der ehemalige Unionsfraktionschef hat eine kurze Stellungnahme zur Lage der CDU abgegeben. Und in den wenigen Sätzen schafft er es, die ganze Ambivalenz seines Agierens zu offenbaren.

Er habe Annegret Kramp-Karrenbauer seine Unterstützung zugesagt, dazu stehe er auch in schwierigen Zeiten, sagt Merz. Und erklärt dabei treuherzig: "Da sind wir Westfalen ziemlich stur, wenn wir einmal etwas zugesagt haben, dann halten wir uns daran." Doch im selben Statement sagt Merz auch, Kramp-Karrenbauer sei "nicht die Einzige, die im Mittelpunkt der Kritik zu stehen hat" - was ja bedeutet, dass sie auch im Mittelpunkt der Kritik zu stehen habe. Und Merz sagt, dass die CDU-Chefin "kaum eine negative Rolle" spiele - was man auch nicht gerade als euphorische Unterstützung für die Vorsitzende werten kann.

Das gilt auch für seine Klage, das Erscheinungsbild der Bundesregierung, dessen Mitglied Kramp-Karrenbauer ist, sei "grottenschlecht". Wer solche Freunde hat, braucht keine politischen Gegner mehr. Das musste auch Paul Ziemiak schon erleben. Auf dem Deutschlandtag der Jungen Union griff Merz den CDU-Generalsekretär frontal an.

Friedrich Merz gibt sich gern als Mann der deutlichen Sprache, der klaren Botschaften und der Tatkraft. Wenn er mit der Führung seiner Partei derart unzufrieden ist, dann sollte er nicht nur ständig von der Seitenlinie reingrätschen. Dann müsste er auch auf dem Parteitag im November noch einmal selbst antreten. Noch ist es rechtlich möglich, die Wahl eines Parteivorsitzenden auf die Tagesordnung zu setzen. Besser eine Entscheidung im November als weitere Monate der Zersetzung.

Das gilt erst recht für die zweite Personalie. Denn die Attacke von Merz gilt ja vor allem Angela Merkel. Die "Untätigkeit und die mangelnde Führung" der Kanzlerin hätten sich seit Jahren "wie ein Nebelteppich" über das Land gelegt, sagt Merz. Das dürfe nicht so weitergehen. Er könne sich "schlicht nicht vorstellen, dass diese Art des Regierens in Deutschland noch zwei Jahre dauert". Das könnten sich Deutschland und Europa nicht leisten.

Kramp-Karrenbauer hat ihre Gegner bereits herausgefordert

Wenn Merz dieser Auffassung ist, und wenn er so unerschrocken ist, wie er immer tut, dann muss er auch dafür sorgen, dass auf dem Parteitag über die Kanzlerin gesprochen wird. Dann muss es eine Entscheidung der Delegierten darüber geben, ob Angela Merkel weiterhin Regierungschefin bleiben soll. Ja, so etwas hat es noch nie gegeben. Und ja, die Delegierten können Merkel rechtlich gar nicht zu einem Rücktritt zwingen. Aber es hat auch noch nie jemand versucht, auf die Weise aus dem Amt zu scheiden, wie es Merkel gerade versucht.

Der SPD wird zu Recht vorgeworfen, ohne Unterlass darüber zu streiten, ob man die große Koalition verlassen sollte. Auch deshalb stehen die Sozialdemokraten in den Umfragen da, wo sie stehen. Die CDU treibt die Frage um, ob Kramp-Karrenbauer die richtige Vorsitzende und potenzielle Kanzlerkandidatin ist. Und in der Partei gibt es Zweifel, ob Angela Merkel tatsächlich bis zum Ende der Legislaturperiode Regierungschefin bleiben sollte - oder ob sie nicht durch einen Rücktritt den Weg zu einem Neuanfang freimachen sollte, auch wenn dieser Weg verfassungsrechtlich nicht einfach ist. Es ist an der Zeit, dass die CDU diese Fragen klärt. Stützen oder Stürzen, heißt es in der Politik. Die Debatte einfach weiter treiben zu lassen, das wäre in jedem Fall die schlechteste Lösung.

Kramp-Karrenbauer hat jedenfalls bereits das Richtige getan. Wer immer meine, dass jetzt entschieden werden müsse, "der hat auf dem Bundesparteitag die Gelegenheit dazu", hat die CDU-Chefin gesagt. Das war angesichts der schlechten Lage, in der Kramp-Karrenbauer gerade ist, eine mutige Kampfansage. Man wird sehen, ob Merz und seine politischen Freunde den Mumm dazu haben, sie anzunehmen.