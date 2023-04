Cannabis-Legalisierung:Doch nicht frei zum High

Eigentlich sollte Cannabis an lizenzierten Verkaufsstellen erhältlich sein. Doch aus diesen Koalitionsplänen wird vorerst wohl wenig.

Die Ampel-Koalition will den Genuss von Cannabis legal machen. Gesundheitsminister Lauterbach schwärmte von einem "Modell für Europa" - nun kommt es ausgerechnet wegen Europa nicht voran. Wie es jetzt weitergeht.

Von Angelika Slavik, Berlin

Die ganze Misere, so viel steht fest, kann jedenfalls nicht daran liegen, dass Karl Lauterbach nicht groß genug gedacht hätte. Im Gegenteil. Als der Bundesgesundheitsminister im vergangenen Oktober der Welt in der Bundespressekonferenz mitteilte, wie er Cannabis in Deutschland zu einem legalen Genussmittel machen wolle, da ging er schon davon aus, dass sich andere Länder seine Ideen zum Vorbild nehmen würden. Das ganze Projekt, sagte Lauterbach damals, "könnte ein Modell für Europa sein".