Andreas Schwarz ahnte früh, dass hier etwas schief gehen könnte. Bereits sechs Tage nach der Vergabe an das Unternehmen Rohde & Schwarz hatte der SPD-Haushaltsexperte neun bohrende Fragen an das Verteidigungsministerium gestellt, auf eine überzeugende Antwort wartet er bis heute. Am 14. Dezember 2022, noch in der Amtszeit von Christine Lambrecht (SPD), war der Vertrag über die Anschaffung digitaler Funkgeräte für die Bundeswehr mit einem Volumen von zunächst 1,3 Milliarden Euro unterzeichnet worden, mit der Option auf mindestens weitere 1,5 Milliarden. Doch der Fall beschert nun auch Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) Kopfzerbrechen. Denn es ist unklar, ob die Geräte wie geplant eingesetzt werden können, gerade im Nato-Verbund.