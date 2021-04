Fahrzeuge der Bundeswehr stehen im Camp Marmal in der Nähe der afghanischen Stadt Masar-i-Scharif.

Die Bundeswehr stellt sich in Absprache mit Nato-Verbündeten auf einen deutlich schnelleren Abzug aus Afghanistan ein. Das Verteidigungsministerium hat Bundestagsabgeordnete über Beratungen informiert, wonach der Termin auf Anfang Juli vorgezogen werden könnte. Wegen des praktisch um zwei Monate vorgezogenen Termins könne es Engpässe im Rücktransport von Material geben, das notfalls zurückgelassen werden müsse, hieß es.

"Zurzeit gehen die Überlegungen im Hauptquartier 'Resolute Support' in Kabul in die Richtung, den Abzugszeitraum zu verkürzen. Es wird der 4. Juli als Abzugsdatum erwogen", sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums der Deutschen Presse-Agentur dazu. "Die beteiligten Nationen prüfen zurzeit die daraus resultierenden Herausforderungen und Folgen. Die finale Entscheidung über das reale Enddatum liegt unverändert beim Nato-Rat."

Die USA als größter Truppensteller hatten sich bisher auf einen Abzug bis zum 11. September festgelegt, dem 20. Jahrestag der Terroranschläge des islamistischen Netzwerks al-Qaida in den USA. Der nun angedachte 4. Juli ist der Nationalfeiertag der Vereinigten Staaten.

"Wir sind nicht die Zierpüppchen der USA"

Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann kritisierte ein Drängen der USA auf einen schnelleren Abzug. Es sei "einfach nur unwürdig", sich nach 20 Jahren bei der Frage des Abzugs an den symbolischen Feiertagen der USA ausrichten zu müssen. "Wir sind nicht die Zierpüppchen der USA, auch wenn diese den Hut aufhaben", sagte Strack-Zimmermann in Berlin. Sie forderte aber auch: "Die Truppe muss jetzt schnell und sicher zurück."

Die Bundeswehr sollte nach früheren Angaben von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, die nun überholt sein könnten, bis Mitte August Afghanistan verlassen haben. Deutschland stellt mit 1100 Soldaten nach den USA das zweitgrößte Kontingent in der etwa 10 000 Soldaten starken Nato-Truppe.

"Vor uns steht nun eine fordernde logistische Aufgabe", sagte der Sprecher. Die Bundeswehr sei darauf aber vorbereitet. "Das auch zukünftig noch benötigte Material wird nach Entbehrlichkeit auf der Zeitachse auf dem Luftweg verflogen. Der zur Verfügung stehende Lufttransportraum ist die entscheidende Stellgröße", sagte er. Frühere, bekannte Planungen sehen vor, bei einem beschleunigten Abzug zusätzliches Material in Afghanistan zurückzulassen. Sicherheitsrelevante Ausrüstung soll aus dem Lager in Masar-i-Scharif ausgeflogen werden und wird - falls dies nicht möglich ist - notfalls zerstört, schon damit es nicht den Taliban in die Hände fallen kann.

Aus Nato-Kreisen in Brüssel hieß es, der Fahrplan für den Abzug werde derzeit von den Militärplanern ausgearbeitet. Er solle so schnell wie möglich, aber auch so geordnet wie möglich erfolgen, um unnötige Risiken für die Soldaten auszuschließen. Leitlinie für die Planungen sei weiterhin die Ansage von US-Präsident Joe Biden, dass der Abzug bis zum 11. September abgeschlossen werden sollte.

CDU-Politiker Otte: Abzug aus Afghanistan mit Kampfkraft sichern

Der CDU-Verteidigungspolitiker Henning Otte warnte zuvor vor den Gefahren für deutsche Soldaten beim Ende des Afghanistan-Einsatzes. "Militärisch gefährlich ist der Moment des Abzugs: Das Verteidigungsministerium muss mit Kampfkraft und einsatzbereiten Kräften die Rückverlegung sichern. Dafür müssen wir Spezialkräfte vorhalten", sagte Otte, verteidigungspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn wir jetzt bereits bewaffnete Drohnen hätten, könnten wir die Sicherheit unserer Truppe besser gewährleisten."

Den Einsatz in Afghanistan bewertete Otte als Erfolg. Das Land sei "bis heute kein Rückzugsraum für internationale Terroristen. Von Afghanistan geht keine Bedrohung für Europa und für Deutschland aus."

Die afghanische Regierung sei aufgefordert, für eine selbst tragende Sicherheit zu sorgen, sagte er. "Die Taliban sind aufgefordert, sich von der Gewalt zu lösen." Wichtig sei aber auch, dass die Nato auf politischer Ebene Klarheit schaffe, wie das Verhältnis von afghanischer Regierung und Taliban zu sein habe. Das sei von erheblicher Bedeutung dafür, dass das Land nicht wieder zurückfalle.