Haushalt 2023:Bundestag beschließt Nachtragshaushalt

Der Bundestag hat am Freitag mit den Stimmen der Regierungsfraktionen einen Nachtragshaushalt für das laufende Jahr beschlossen und eine Notlage für 2023 erklärt. Damit reagierte die Ampel auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse. Die Richter hatten die Verschiebung ungenutzter Corona-Kredite in den Klima- und Transformationsfonds verworfen und zudem festgelegt, dass die Regierung Notlagenkredite nur in dem Jahr nutzen darf, in dem die Notlage festgestellt wurde.