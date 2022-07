Unbekannte haben offenbar einige Mandatsträger in die Falle gelockt - mit einem ausgeklügelten, aber technisch einfachen Trick.

Von Christoph Koopmann

Die Warnung kam am Montagvormittag. Absender waren zwei Bundesämter: das für Verfassungsschutz und das für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Empfänger: die Abgeordneten des Bundestages. Denn "hochrangige politische Personen" in Deutschland seien Ziel eines Angriffs auf ihre Messenger-Konten geworden. Wie viele Abgeordnete es bisher getroffen hat und wen genau, ist nicht bekannt.