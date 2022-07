Der Krieg in der Ukraine, der Kampf gegen die Inflation, der weitere Kurs in der Corona-Krise: Der Bundeskanzler wird am Mittwoch vom Bundestag befragt - bereits zum dritten Mal in seiner kurzen Amtszeit.

Wie sieht es um die Unterstützung seiner Regierung für die Ukraine aus? Was bringt die von ihm ins Leben gerufene "Konzertierte Aktion" gegen die Inflation? Und wie geht es im Herbst angesichts einer zu erwartenden Corona-Welle weiter? Diese drei Themen dürften im Mittelpunkt stehen, wenn sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am frühen Nachmittag den Fragen der Bundestagsabgeordneten stellt. "Befragung der Bundesregierung (einleitend BK)" heißt dieser Tagesordnungspunkt offiziell und nüchtern. Nach der mittwochs stattfindenden Kabinettssitzung der Bundesregierung können die Abgeordneten aktuelle Fragen an jeweils ein Regierungsmitglied stellen. Diesmal ist es der Chef selber.

Scholz ist seit fast sieben Monaten Bundeskanzler und er lässt sich als solcher bereits zum dritten Mal befragen. So oft erschien seine Vorgängerin Angela Merkel (CDU) üblicherweise pro Jahr - und zwar vor Weihnachten, rund um Ostern und vor der Sommerpause. Letzteres ist auch diesmal der Anlass: Das Parlament trifft sich in dieser Woche zum letzten Mal, ehe es in eine knapp zweimonatige Sommerpause geht. Sofern es nicht wegen einer aktuellen Krise dazwischen zu einer Sondersitzung einberufen werden sollte.

Die Regierungsbefragung beginnt voraussichtlich um 13.25 Uhr, am Anfang steht ein kurzer Bericht des Kanzlers. Anschließend wird er eine Stunde lang befragt. Dies wird hier im Livestream zu sehen sein.