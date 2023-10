Aufgeschreckt auch durch die jüngsten Wahlerfolge der AfD will die Bundesregierung ihre Asylpolitik korrigieren. Neben erleichterten Arbeitsmöglichkeiten für Asylbewerber geht es dabei vor allem um beschleunigte Abschiebungen. Am Mittwoch einigten sich die Koalitionsspitzen auf ein Dutzend Maßnahmen, mit denen Rückführungen in Herkunftsländer erleichtert werden sollen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) legte einen entsprechenden Gesetzentwurf vor.

Das Papier sieht weitreichende Änderungen vor. So soll die Zeit erheblich verlängert werden können, in der ausreisepflichtige Asylbewerber in Abschiebegewahrsam festgehalten werden können, beispielweise im Transitbereich eines Flughafens. Die Höchstdauer eines solchen Aufenthalts liegt hier derzeit bei zehn Tagen, sie soll auf 28 Tage verlängert werden. Damit würden die Behörden mehr Zeit bekommen, eine Abschiebung vorzubereiten, argumentiert das Ministerium. Auch Straftäter, Schleuser und Mitglieder krimineller Vereinigungen sollen leichter abgeschoben werden können.

Wer etwa zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt wurde, soll wegen eines besonders schwerwiegenden "Ausweisungsinteresses" künftig leichter abgeschoben werden können. Bei Mitgliedern krimineller Vereinigungen soll eine Abschiebung schon bei hinreichenden Tatsachen möglich werden, die eine solche Mitgliedschaft belegen. Bislang war eine individuelle strafgerichtliche Verurteilung Voraussetzung.

Mehr Befugnisse sollen die Behörden auch bei der Feststellung der Identität von Geflüchteten bekommen. So soll die Durchsuchung von Wohnungen nach Datenträgern und Unterlagen möglich werden, um eine Identität zweifelsfrei zu klären. Auch die Durchsuchungsmöglichkeiten in Gemeinschaftsunterkünften werden erweitert. Verstöße gegen Einreise- und Aufenthaltsverbote werden dem Entwurf zufolge künftig zu einem Grund für die Abschiebehaft.

Asylbewerber sollen schneller arbeiten dürfen

Verschärft werden sollen auch die Regeln, nach denen Asylbewerber über eine geplante Abschiebung informiert werden müssen. Denn zwei von drei Abschiebungen scheitern. Um zu verhindern, dass abgelehnte Asylbewerber versuchen, sich der Abschiebung zu entziehen oder zu widersetzen, soll nach den Plänen der Bundesregierung die dreimonatige Ankündigungspflicht entfallen, wenn abgelehnte Asylbewerber länger als ein Jahr in Deutschland geduldet wurden. Ausnahmen gelten für Familien mit Kindern unter zwölf Jahren. Wer in Haft sitzt soll künftig ebenfalls keine Ankündigung der eigenen Abschiebung mehr bekommen.

Neben der geplanten Verschärfung der Rückführungsregeln ist aber auch geplant, Erleichterungen zu schaffen. So sollen die strengen Arbeitsverbote für Asylbewerber gelockert werden. Bisher dürfen sie drei Monate nach ihrer Ankunft in Deutschland überhaupt nicht erwerbstätig werden. Nach dieser Zeit ist nur denjenigen eine Arbeitsaufnahme erlaubt, die nicht verpflichtet sind, in einer Erstaufnahmeeinrichtung zu leben. Erst nach neun Monaten dürfen auch Asylbewerber in Erstaufnahmeeinrichtungen arbeiten. Diese Wartefristen von neun Monaten will die Bundesregierung nun auf sechs Monate verkürzen. Für einige Gruppen allerdings soll es bei den strikten Arbeitsverboten bleiben. Wer aus einem sicheren Herkunftsland stammt, also absehbar abgeschoben wird, soll keine Erwerbstätigkeit aufnehmen können. Das gilt nach Faesers Plänen auch für Menschen, die ihre Identität mutwillig verschleiert haben oder deren Asylantrag bereits rechtskräftig abgelehnt ist.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat nach SZ-Informationen unterdessen CDU-Chef Friedrich Merz zusammen mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) sowie seinen Kollegen aus Hessen und Niedersachsen, Boris Rhein (CDU) und Stephan Weil (SPD), für Freitagabend ins Kanzleramt eingeladen. Dabei dürfte vor allem Merz seine Forderung nach einem Deutschlandpakt in der Migrationsfrage bekräftigen. Allerdings hat Scholz bisher wenig Interesse an einem Pakt in diesem Bereich signalisiert. Er fordert vor allem beim Bürokratieabbau und der Planungsbeschleunigung den Schulterschluss mit der Opposition und den Ländern. Die Erwartungen an das Treffen am Freitagabend waren sowohl auf der Seite des Bundes als auch der Länder entsprechend gedämpft. Von Seiten unionsgeführter Bundesländer wird Scholz angekreidet, dass er nicht zum Treffen der Ministerpräsidenten an diesem Donnerstag in Frankfurt kommt.