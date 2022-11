Von Tim Frehler

Zwischen Bund und Ländern geht es also wieder ums Geld. Kern des Konflikts: Der Bund in Person von Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat den Eindruck, zu viel Geld ausgeben zu müssen für Aufgaben, die eigentlich die Länder bezahlen müssten. Die "finanziellen Schieflagen zu Lasten des Bundes dürften auch in den folgenden Jahren fortbestehen", heißt es aus dem Bundesfinanzministerium.

Stimmt doch gar nicht, sagen die Länder. Der Bund bestellt Leistungen und bezahlt nicht die gesamte Rechnung, so die Argumentation. "Strukturell besteht keine verfestigte finanzpolitische Schieflage", kontert ein Sprecher des Finanzministeriums in Baden-Württemberg.

Der Bund macht mehr Schulden, die Länder weniger

Ein Argument für Lindners These liefert die Entwicklung der Schulden von Bund und Ländern. Insgesamt stehen die öffentlichen Haushalte mit 2,3 Billionen Euro in der Kreide. Davon entfallen knapp 1,6 Billionen auf den Bund, 633 Milliarden auf die Länder. Vor allem Krisen wie die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine belasten die öffentlichen Haushalte.

Doch während der Bund im Vergleich zum Jahresende 2021 noch mehr Schulden gemacht hat, sank der Schuldenstand der Länder 2022. Auch weil der Bund 90 Prozent der Kosten zur Bekämpfung der Pandemie in diesem und den folgenden Jahren bezahlt. Zu diesem Ergebnis kommt der Stabilitätsrat, ein Gremium des Bundes und der Länder, das über die Haushalte der beiden Ebenen wacht.

Gleichzeitig nähern sich die Steuereinnahmen der Länder immer mehr denen des Bundes an. 2020 nahmen die Länder zum ersten Mal seit 1998 mehr Steuern ein als der Bund. Die jüngste Steuerschätzung geht davon aus, dass der Bund dieses Jahr 338 Milliarden Euro einnehmen wird, die Länder hingegen 378 Milliarden.

Eine der Ursachen dafür liegt schon ein paar Jahre zurück: 2016 hatten sich Bund und Länder darauf geeinigt, ihre finanziellen Beziehungen neu zu ordnen. Der neue Finanzpakt war eines der größten Projekte der damaligen großen Koalition. Die Länder traten Kompetenzen ab. So bekam der Bund etwa die alleinige Zuständigkeit für die Autobahnen und sicherte sich die Möglichkeit, in finanzschwachen Kommunen in die Bildungsinfrastruktur zu investieren. Dafür erhielten die Länder mehr Geld - unter anderem durch größere Anteile an der Umsatzsteuer. "Alle Länder stehen besser da als vorher", verkündete Hamburgs damaliger Bürgermeister Olaf Scholz (SPD).

Und noch ein Umstand spielt den Finanzpolitikern in den Ländern in die Hände: Wegen der Corona-Krise durften sie Kredite aufnehmen, was die Schuldenbremse in normalen Zeiten verbietet. Von diesem Geld hätten sie nur einen Teil gebraucht, sagt der Ökonom Thiess Büttner, Vorsitzender des Beirats des Stabilitätsrates. Da sei noch viel Geld übrig. Die Bundesbank kommt daher zu dem Schluss, die sehr gute Ausgangsposition der Länder ermögliche es, "sich spürbar an den finanziellen Herausforderungen zu beteiligen".

Kompetenzgerangel bei wichtigen Projekten

Der Bund kann sie allerdings nicht dazu zwingen. Im Gegenteil: Wenn sich die Länder im Bundesrat einig sind, können sie viele Vorhaben der Bundesregierung blockieren. In der Hauptstadt ist die Politik oft auf die Unterstützung aus Stuttgart, München oder Schwerin angewiesen. Und manchmal will man in Berlin auch in den Hoheitsgebieten der Länderkollegen mitbestimmen.

Erstes Beispiel: das sogenannte Deutschlandticket. So schnell wie möglich soll das neue Angebot für die öffentlichen Verkehrsmittel kommen. Preis: 49 Euro pro Monat für Fahrgäste. 1,5 Milliarden jeweils für Bund und Länder. Außerdem erhöht der Bund die sogenannten Regionalisierungsmittel, mit denen er den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) dem Grundgesetz zufolge mitfinanzieren muss. Denn eigentlich tragen die Länder die Verantwortung für den ÖPNV. Der Druck auf die Bundesregierung war jedoch groß, einen Nachfolger für das beliebte 9-Euro-Ticket zu finden. Und dann gilt: Wer bestellt, bezahlt.

Beispiel zwei: das Recht auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen. Für die letzte große Koalition war das ein wichtiges Vorhaben. So wichtig sogar, dass es im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD stand. Dabei ist Bildung eine der wesentlichen Aufgaben der Länder. Der Streit um die Finanzierung ging bis in den Vermittlungsausschuss, eine Einigung erfolgte erst in letzter Sekunde: Der Bund überweist 3,5 Milliarden an die Länder und wird sich außerdem an den Betriebskosten beteiligen.

Beispiel drei: das Gute-Kita-Gesetz. Wieder sind eigentlich die Länder zuständig. Doch der Bund wollte Kitas dringend besser ausstatten - und gab 5,5 Milliarden Euro dafür aus. Zum Unmut einiger Länder: "Der Bund greift in die reine Zuständigkeit der Länder ein. Die langfristige Finanzierung, die in die Milliarden geht, müssen die Länder stemmen", beklagt ein Sprecher des Finanzministeriums in Baden-Württemberg. Dabei gehe es um Personal und Infrastruktur.

Wer verliert zuerst die Nerven?

Ökonom Thiess Büttner kann nicht verstehen, dass die Bundespolitik immer wieder Projekte anschiebt, für die die Länder zuständig sind. "Wir führen politische Diskussionen in Berlin, die dort nicht hingehören", sagt er. "Die Länder haben es über die Jahre immer wieder geschafft, sich ihre Zustimmung zur Politik des Bundes abkaufen zu lassen."

Aus Sicht Büttners schafft der Föderalismus an dieser Stelle falsche Anreize. "Da mehrere Ebenen zusammenarbeiten, beginnt ein Wartespiel, wo keiner den Anfang machen will", sagt er. Bund und Länder pokern: Wer verliert zuerst die Nerven und bezahlt für Kitaplätze, Tablets, Busse und Bahnen?

Ganz so schwarz-weiß will es Sarah Ryglewski (SPD) nicht verstanden wissen. Sie ist Staatsministerin beim Bundeskanzler und koordiniert die Beziehungen zwischen Bund und Ländern: "Auch ohne Beschluss des Bundes wären die Länder auf Dauer nicht an so etwas wie dem Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung vorbeigekommen", sagt sie. Und: "Wenn der Bund Beschlüsse fasst, kann es dazu dann auch berechtigte Länderforderungen geben." Man müsse eben vernünftig miteinander diskutieren.

Der Pendlerin dürfte egal sein, wer dafür bezahlt, dass sie für 49 Euro durchs Land fahren kann. Auch der Vater schert sich wahrscheinlich wenig darum, ob nun Bund oder Land für die Ganztagesbetreuung bezahlen. Aber: Das Feilschen erhöhe den Preis für den Steuerzahler, sagt Thiess Büttner.

Weil die 16 Bundesländer so unterschiedlich sind, ist irgendwo die Not immer groß. Nur werden die Gelder selten nach dem Bedarfsprinzip verteilt, sondern oftmals nach dem Königsteiner Schlüssel - also nach dem Steueraufkommen und der Bevölkerungszahl der Länder. "Wenn in finanziell schwächeren Ländern etwas umgesetzt werden soll, dann müssen wir in bestimmten Fällen auch in Kauf nehmen, dass wir besser ausgestatteten Ländern auch Geld geben. Da wünsche ich mir auch, dass die Länder andere Vorschläge zur Verteilung machen", sagt Sarah Ryglewski.

Bislang haben hohe Summen oft geholfen, Gräben zuzuschütten. Das macht politisches Handeln mitunter teuer. Fraglich ist aber, ob Bund und Länder andere Wege finden werden, ihre Konflikte beizulegen.