In die nächste Runde

In Bulgarien ist es Ministerpräsident Nikolaj Denkow, der im vergangenen Juni vereidigt wurde, nicht gelungen, eine neue Regierung zu bilden.

In Bulgarien ist schon wieder eine Regierung kollabiert, das Land steht vor der sechsten Wahl in drei Jahren. Die politische Instabilität gefährdet mittlerweile auch die Integration in die Euro-Zone und den Schengenraum.