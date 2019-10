Der Antrag der britischen Regierung auf eine Verschiebung des Brexittermins ist am Samstagabend in Brüssel eingetroffen. Das bestätigte EU-Ratspräsident Donald Tusk auf Twitter. Er werde nun mit den Regierungschefs der EU-Länder Beratungen aufnehmen, wie auf die Bitte aus London reagiert werden soll.

The extension request has just arrived. I will now start consulting EU leaders on how to react. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) 19. Oktober 2019

Zuvor hatte der britische Premierminister Boris Johnson Tusk in einem Telefonat mitgeteilt, per Brief - wie vom Gesetz verlangt - eine Brexit-Verschiebung bei der EU beantragen. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet mit Verweis auf einen Insider, dass Johnson einen zweiten Brief nach Brüssel geschickt haben soll, in dem er mitteile, dass er selbst keine Verschiebung wolle.

Am Nachmittag hatte der Premierminister eine heftige Niederlage im Parlament in London einstecken müssen. Johnson plant eigentlich, Großbritannien am 31. Oktober aus der Staatengemeinschaft zu führen. Eine Mehrheit der Abgeordneten hatte aber gegen den Wunsch der Regierung gestimmt, den zwischen Johnson und Brüssel vereinbarten Austrittsvertrag schon jetzt zu billigen.

Die EU zeigte sich darüber weitestgehend ratlos. Man habe die Ereignisse zur Kenntnis genommen, teilte eine Sprecherin von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mit. Jetzt sei es an der britischen Regierung, "uns so bald wie möglich über die nächsten Schritte zu informieren".

Johnson sagte zunächst, er wolle versuchen, den Termin am 31. Oktober zu halten. Er sei weder eingeschüchtert noch schockiert, sagte er nach dem Votum im Unterhaus. Dennoch dürften die Chancen für einen Brexit in weniger als zwei Wochen deutlich geschrumpft sein. Britischen Medien zufolge schrieb der Regierungschef am Abend auch an die Parlamentarier in London einen Brief. Darin bezeichnete er eine weitere Verzögerung des Brexits als "keine Lösung". Zur Bitte um eben diese Fristverlängerung bis zum 31. Januar ist er aber gesetzlich verpflichtet.

Die Parlamentarier hatten die Entscheidung über Johnsons Austrittsabkommen vertagt, bis das Gesetz zur Ratifizierung des Vertrags unter Dach und Fach ist. Hintergrund ist das Misstrauen vieler Abgeordneter gegen Johnson. Die Abgeordneten sahen die Gefahr, dass das Gesetz noch scheitern und am 31. Oktober doch ein Chaos-Brexit drohen könnte. Für diesen Fall werden erhebliche Schäden für die Wirtschaft und andere Lebensbereiche befürchtet.

Johnson hatte direkt nach dem Unterhaus-Votum gesagt, er sei nicht dazu verpflichtet, mit Brüssel über eine Verlängerung zu verhandeln. Er werde sich weiter für einen Austritt Ende Oktober einsetzen. Dafür werde er kommende Woche das Gesetz zur Ratifizierung des Abkommens einbringen. Denkbar ist, dass dieses Gesetz entscheidende parlamentarische Hürden bis Dienstag nimmt. Auch ein neuer Anlauf für den Deal am Montag scheint nicht ausgeschlossen. Die EU-Botschafter treffen sich am Sonntag um 9.30 Uhr, um die Lage zu besprechen.