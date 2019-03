21. März 2019, 18:58 Uhr Brexit EU setzt May unter Druck

Die EU-Kommission verlangt von Großbritannien, den Brexit-Vertrag durchs Parlament zu bringen.

Dann könne man auch einer Verschiebung des Austritts aus der EU zustimmen.

Ohne Zustimmung aller 27 verbleibenden EU-Staaten endet die EU-Mitgliedschaft Großbritanniens automatisch und ohne Übergangsfrist am 29. März.



Von Daniel Brössler , Berlin, und Alexander Mühlauer , Brüssel

Vor einer möglichen Verschiebung des Brexit um mehrere Monate muss Großbritanniens Premierministerin Theresa May erhebliche Hürden überwinden. Das machte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag klar. "Diesem Wunsch können wir im Grundsatz entsprechen, wenn wir in der nächsten Woche ein positives Votum zu den Austrittsdokumenten im britischen Parlament bekommen würden", sagte Merkel in einer Regierungserklärung zum EU-Gipfel, der am Nachmittag in Brüssel begann. Über eine "kurze Verlängerung" könne man dann sicherlich "positiv" reden.

Dem Entwurf der Gipfelerklärung zufolge wollen die 27 verbleibenden EU-Staaten einer Verschiebung des Brexit bis zum 22. Mai, dem Tag vor den Europawahlen, zustimmen. Bedingung sei jedoch, dass das britische Unterhaus den Austrittsvertrag in der kommenden Woche doch noch annehme. May hatte sich zwar eine Fristverlängerung bis Ende Juni gewünscht, aber aus EU-Sicht hätte damit die Rechtmäßigkeit der Europawahl infrage gestellt werden können. Für den Fall, dass das Unterhaus auch in der kommenden Woche die Zustimmung zum Brexit-Vertrag verweigert, dürfte es nach Angaben von EU-Diplomaten noch einen Sondergipfel vor dem 29. März, dem bisher geltenden Austrittsdatum, geben.

Ohne Zustimmung aller 27 verbleibenden EU-Staaten endet die EU-Mitgliedschaft Großbritanniens automatisch und ohne Übergangsfrist - das hätte massive Konsequenzen für Bürger und Wirtschaft. Auf einen ungeregelten Brexit sei man vorbereitet, "bis zur letzten Stunde" werde man aber darauf hinarbeiten, dass es nicht dazu komme, sagte Merkel.

Mehrere Staats- und Regierungschefs warnten in Brüssel vor einem ungeordneten Brexit. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärte, dass eine erneute Ablehnung des Austrittsvertrags durch das Unterhaus "ganz bestimmt" in Richtung eines "No Deal"-Szenarios führen werde. Ähnlich äußerte sich der luxemburgische Ministerpräsident Xavier Bettel, der eine Brexit-Verschiebung bis in die Zeit nach der Europawahl als "katastrophal" bezeichnete.

Die britische Premierministerin schloss einen ungeregelten EU-Austritt ihres Landes nicht aus. Entscheidend sei aber etwas anderes: "Was jetzt zählt, ist, dass wir erkennen, dass der Brexit die Entscheidung des britischen Volkes ist. Wir müssen ihn umsetzen." Eine "kurze Verschiebung" des Austrittsprozesses gebe ihrem Land die Chance, das Ergebnis des Brexit-Referendums vom Juni 2016 zu verwirklichen. "Ich hoffe ehrlich, dass dies mit einem ausgehandelten Vertrag gelingt", sagte May. Die Premierministerin will das Abkommen in der kommenden Woche ein drittes Mal zur Abstimmung im Unterhaus stellen. Ob sich allerdings eine Mehrheit dafür ausspricht, ist offen.