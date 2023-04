US-Präsident Joe Biden hat eine seiner Beraterinnen im Weißen Haus, Julie Chávez Rodríguez, zur Wahlkampfmanagerin ernannt. Die 45-Jährige sei eine "vertrauenswürdige und langjährige" Unterstützerin der Demokraten, teilte Bidens Wahlkampfteam für die Präsidentschaftswahl 2024 am Dienstag mit.

Chávez Rodríguez arbeitete bisher im Weißen Haus als Direktorin für die Zusammenarbeit zwischen Bundesregierung und örtlichen Regierungen. Dabei habe sie sich mit Gouverneuren, Bürgermeistern und Kommunalbeamten im ganzen Land ausgetauscht. Die Latina arbeitete bereits bei der Präsidentschaftswahl 2020 für das Wahlkampfteam Bidens. Sie sei eine langjährige Verfechterin von Frauen- und Arbeitnehmerrechten und mache sich für Latinos stark, hieß es weiter.

Nach der Ernennung durch Biden wird Chávez Rodríguez laut US-Nachrichtensender CBS News den Wahlkampf vom Hauptquartier aus leiten, das sich entweder in Wilmington, der Heimatstadt des Präsidenten im Bundesstaat Delaware, befinden wird oder im nahegelegenen Philadelphia, wo Biden seinen Wahlkampf 2020 startete. Beide Städte befinden sich unweit der Hauptstadt Washington.

Guter Draht zur Vizepräsidentin

Laut CBS werde erwartet, dass die strategischen Entscheidungen und die Koordinierung der offiziellen Termine des Präsidenten und des Wahlkampfs hauptsächlich von einer Gruppe hochrangiger Berater getroffen werden, die ihre Zeit wahrscheinlich zwischen dem Weißen Haus und dem Wahlkampf aufteilen werden.

Chávez Rodríguez ist derzeit die ranghöchste Beamtin mit lateinamerikanischen Wurzeln im West Wing und eine der wenigen Latinas, die jemals so hoch in einem Präsidentenstab aufgestiegen sind. Vor drei Jahren arbeitete sie auch für das Team der damaligen Senatorin Kamala Harris, was ihr eine wichtige Verbindung zur späteren Vizepräsidentin verschaffte, so CBS News.

Joe Biden hatte am Dienstag erklärt, bei der Wahl im kommenden Jahr für eine zweite Amtszeit antreten zu wollen. Der Demokrat hatte die Präsidentschaftswahl 2020 gegen den damaligen republikanischen Amtsinhaber Donald Trump gewonnen. Der heute 80-Jährige ist seit Januar 2021 im Amt und zog damals als ältester Präsident aller Zeiten ins Weiße Haus ein.