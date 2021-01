Von Christian Zaschke, New York

Normalerweise lautet die zu Beginn einer Präsidentschaft gestellte Frage, was der neue Amtsinhaber in seinen ersten 100 Tagen vorhat. Joe Biden hingegen plant, bereits in seinen ersten zehn Tagen grundsätzliche Weichen zu stellen. Damit auch wirklich alle Welt mitbekommt, dass an diesem Mittwoch im Weißen Haus eine neue Zeitrechnung beginnt, will Biden gleich an seinem ersten Tag ein paar wichtige Entscheidungen verkünden.