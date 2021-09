"Wir sind jetzt an einem Punkt, wo es immer noch spannend ist", sagte Franziska Giffey am Sonntagabend. Nach den ersten Hochrechnungen in der Hauptstadt war völlig unklar, wie das Rennen ausgehen wird.

Von Jan Heidtmann, Berlin

Die Wahl ist vorbei und von Erleichterung war am frühen Abend noch nichts zu spüren. In der Columbiahalle in Berlin Tempelhof hatten sich die Grünen zum Feiern versammelt. "Berlin hat gewählt. Und das ist großartig", sagte deren Spitzenkandidatin Bettina Jarasch in einer ersten Stellungnahme. Viele Berliner hätten ihr und ihrer Partei das Vertrauen geschenkt. Aber es werde wohl noch eine "sehr, sehr lange Nacht".

Die Wahl war vorbei und von Erleichterung war auch ein paar Kilometer weiter östlich nichts zu spüren. Mit Ovationen wurde Franziska Giffey, Spitzenkandidatin der SPD, von ihren Anhängern in der Station Berlin am Gleisdreieck beim ersten Auftritt an diesem Abend begrüßt worden. Mit ihrer unerschütterlich guten Laune dankte sie all ihren Unterstützern im Wahlkampf und fügte hinzu: "Wir sind jetzt an einem Punkt, wo es immer noch spannend ist. Aber wäre es einfach, dann könnte es ja jeder."

Es ist eine ziemlich kniffelige Aufgabe, die die Berliner ihren Spitzenkandidatinnen da an die Hand gegeben haben. Erstmals konkurrierten zwei Frauen um den Posten der Regierenden Bürgermeisterin in Berlin - sicher war am Sonntagabend zunächst jedoch nur, dass Berlin zum zweiten Mal von einer Frau regiert werden wird. Zwischen Mai 1947 und Dezember 1948 hatte die Sozialdemokratin Louise Schroeder das Amt inne.

In mehreren Wahllokalen gingen die Wahlzettel aus

Ob die nächste Regierungschefin jedoch Bettina Jarasch oder Franziska Giffey heißen wird, hängt nicht nur vom amtlichen Endergebnis, sondern auch von den möglichen Koalitionen ab. Jarasch würde am liebsten die derzeitige Regierungskoalition mit SPD und Linken weiterführen. Giffey hatte sich im Wahlkampf nicht auf ein Bündnis festgelegt und konnte sich auch einen Politikwechsel in einer Koalition mit CDU und FDP vorstellen.

Einen Wahltag wie diesen hat Berlin lange nicht mehr erlebt - ein Superwahltag mit Bundestagswahl, Wahl zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen, dazu noch die Abstimmung über die Frage, ob große Wohnungsbaugesellschaften vergesellschaftet werden sollten. Und, wem das noch nicht reichte, für den fand außerdem der Berlin-Marathon statt. So gab es allerhand Verzögerungen und Denkwürdigkeiten an diesem Wahltag. In mehreren Wahllokalen gingen die Wahlzettel aus, wodurch es zu langen Warteschlangen gab.

Versuche, Nachschub zu organisieren, scheiterten immer wieder am Marathon, der zu Straßensperrungen in der ganzen Stadt geführt hatte. Landeswahlleiterin Petra Michaelis verlängerte deshalb kurzerhand die Öffnungszeiten der Wahllokale. Am Nachmittag verkündete sie, dass jeder Wähler, der bis 18 Uhr in einer Schlange stehe, um seine Stimme abzugeben, dies auch tun könne. So warteten selbst um 19 Uhr noch Menschen vor den Wahllokalen.

"Ich bin völlig überwältigt", sagte Jarasch

Dass es beim Ablauf der Wahl etwas ruckelte, passte gut zu den Volten, die es in diesem Wahlkampf immer wieder gab. Noch bis zum Samstag war nach den letzten Umfragen fest davon auszugehen, dass die SPD mit Giffey die Wahl recht deutlich gewinnen würde. Vor zwei Monaten sah es wiederum noch so aus, als würden Grüne und CDU das Rennen untereinander ausmachen. Anfang des Jahres hingegen wies alles auf einen Kantersieg der Grünen hin, die da in Umfragen bei 27 Prozent der Stimmen lag. "Ich bin völlig überwältigt", sagte Bettina Jarasch dann auch am frühen Abend. "Ich freue mich unheimlich, weil wir eine echte Aufholjagd hingelegt haben." Am Freitag hatte sich Jarasch noch einmal inmitten von Tausenden jungen Menschen gezeigt, die mit "Fridays for Future" für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen waren.

Auf der Wahlparty der SPD in der Station Berlin hatten sich die Mitglieder inzwischen auf eine längere und vielleicht auch zähe Nacht eingestellt. Sie waren gekommen, um zu feiern, das war am frühen Jubel zu spüren. Der hatte sich dann anderthalb Stunden später etwas verflüchtigt. Wenn hier noch einen Sieg zu feiern sein würde, dann wäre es ein Sieg der Geduld.

Denn auch die SPD hatte einige überraschende Wendungen in diesem Wahlkampf erlebt. Anfang des Jahres noch wirkten ihre Umfragewerte wie festzementiert bei 15 Prozent der Stimmen. Selbst die populäre Bundesfamilienministein Franziska Giffey als neue Co-Landesvorsitzende konnte daran nichts ändern. Die Wende kam im August, da zogen die Sozialdemokraten erstmals mit den Grünen bei rund 21 Prozent gleich. Von da an ging es fast im Gleichschritt mit der Bundes-SPD und Olaf Scholz stetig aufwärts.

Der Verlust des Doktortitels konnte Giffey nichts anhaben

Das Comeback der Genossen ist jedoch auch das Verdienst von Franziska Giffey. In der Rangliste der Beliebtheit der Spitzenkandidaten lag sie konstant vorn. Dass ihr die Freie Universität Berlin ihren Doktortitel wegen eines Plagiats aberkannte, änderte daran genau so wenig wie ihr Rücktritt vom Amt der Bundesfamilienministerin im Frühjahr. Wichtiger scheint den Berlinern ihre offene Art zu sein, die sie schon als Bezirksbürgermeisterin von Neukölln auszeichnete. "Der Berliner will erstmal stolz sein uff seine Stadt. Das ist doch das Wichtigste", sagte sie auf einem Wahlkampftermin im August. "Dafür müssen wir wat tun."

Dazu kam eine Kampagne, die Giffeys Team auch beim Wahlkampf der Wiener Schwesterpartei abgeschaut hatte. 2019 gewann dort der SPÖ-Kandidat Michael Ludwig ziemlich überraschend mit Sicherheitsthemen. Auch Giffey zielte mit Wirtschaft, Bildung und Sicherheit auf die Mitte der Bevölkerung ab.

Schwierig für etwaige Koalitionsverhandlungen mit Grünen und Linken würde so auch die "rote Linie", die Giffey bei der Frage von Enteignungen großer Wohnungsgesellschaften gezogen hat. Anders als Jarasch, für die eine Vergesellschaftung Ultima Ratio ist, lehnt Giffey sie ab. Die Linke ist für Enteignungen. Ähnlich weit auseinander gehen die Meinungen der Spitzenkandidatinnen bei der Umweltpolitik. "Wir müssen diese Stadt fit machen für den Klimawandel", betonte Jarasch noch einmal an diesem Abend. Dazu gehöre auch, das Auto in der Stadt nach und nach überflüssig zu machen. Giffey hingegen will keinem Berliner sein Auto nehmen.