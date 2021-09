Von Jan Heidtmann, Berlin

Eine Woche vor der Wahl, an diesem grauen Samstagmittag scheint es, als müsse Michael Müller doch noch kämpfen. Bis zur letzten Minute. Müller ist als Bundestagskandidat der SPD zu dem Hoffest der Nachbarschaftsinitiative Divan gekommen. Nun soll er ein kleines Grußwort sprechen. Grit Höseler-Irmak, die Leiterin von Divan, kündigt ihn an: als Regierenden Bürgermeister von Berlin. "Die Aufgabe des Wahlkampfes war es nicht, ihn bekannt zu machen", sagt eine Mitarbeiterin aus Müllers Entourage. "Sondern ihn als Bundestagskandidat bekannt zu machen." So ganz scheint das noch nicht geklappt zu haben.

Es ist ja auch ein mindestens ungewöhnlicher Schritt, den Michael Müller geht. Seit 2014 regiert er die Hauptstadt, nun kämpft er darum, für die SPD im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf direkt in den Bundestag gewählt zu werden. Rein zahlenmäßig ist das ein ganz schöner Abstieg: 100 Quadratmeter Büro gegen dann nur noch 20 Quadratmeter. 350 Mitarbeiter im Senat gegen maximal sechs im Bundestag. Gepanzerte Limousine mit eigenem Fahrer gegen die Fahrbereitschaft des Bundestages. Und, nicht zu vergessen: die Macht in einer Vier-Millionen-Metropole gegen das Gefühl, einer von vielleicht 800 Abgeordneten zu sein.

Es gab früher schon mächtige Landespolitiker, die in den Bundestag wechselten. Doch sie hatten dort meist noch einen zusätzlichen Auftrag. Helmut Kohl 1976 als Kanzlerkandidat der Union zum Beispiel oder Rudolf Scharping. Der Sozialdemokrat tauschte 1994 den Posten als Ministerpräsident gegen ein Bundestagsmandat, aber nur, um trotz verlorener Kanzlerkandidatur Oppositionsführer zu werden. Ortwin Runde hingegen war einer der wenigen Landeschefs, die einfach so in den Bundestag wechselten. Nur: Wer erinnert sich heute noch an den Hamburger Bürgermeister Ortwin Runde von der SPD?

Müller wäre gerne noch einmal als Regierender Bürgermeister angetreten

Michael Müller, 56, mag zu diesen Fragen so kurz vor der Wahl nichts sagen. Auch vorher blieb er in Interviews eher vage, wenn es um seine Bundestagskandidatur ging. "Wenn ich da als Neuer hinkomme, muss ich erst mal sehen, wo mein Platz ist und wo ich mich einbringen kann", sagte er kürzlich dem Tagesspiegel. In seinem Umfeld heißt es, dass Müller schon einmal, 2006, überlegt hatte, vom Berliner Abgeordnetenhaus in den Bundestag zu gehen.

"Michael Müller ist seit 25 Jahren mit Herzblut Parlamentarier, er nimmt das sehr wichtig", sagt einer, der ihn gut kennt. Nun sei die Erfahrung dazugekommen, dass man auch als Regierender Bürgermeister immer wieder an Bundesgesetzen scheitere. Zum Beispiel beim Mietendeckel, den das Bundesverfassungsgericht wieder einkassierte, weil die Länder da nichts zu sagen hätten. "Dafür auf Bundesebene weiter zu arbeiten, ist auch reizvoll." Trotzdem bleibe der Schritt von Müller natürlich ungewöhnlich.

Es ist auch nicht so, dass Müllers Karriereplanung auf den Bundestag zusteuerte. Tatsächlich wäre er gerne noch einmal als Regierender Bürgermeister angetreten. Doch im Januar 2020, als es darum ging, die Wahlen für diesen September vorzubereiten, stand die Berliner SPD unter ihrem Vorsitzenden und Bürgermeister bei gerade einmal 15 Prozent. Auch die persönlichen Werte Müllers waren im Keller. Und dann kam auch noch Bundesfamilienministerin Franziska Giffey zur Fraktionsklausur der Berliner SPD und begeisterte die Genossen.

"Michael Müller hat seine Nachfolge in Berlin selbst in die Hand genommen", sagt einer, der es gut mit ihm meint. Man könnte aber auch sagen: Er wollte sich nicht wie sein Vorgänger im Amt des Regierenden Bürgermeisters, Klaus Wowereit, vom Hof jagen lassen. Doch selbst um die Bundestagskandidatur musste Müller teils kämpfen wie ein Neueinsteiger in der Politik.

Erst machte ihm der damalige Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert die Kandidatur in seinem bodenständigen Heimatbezirk Tempelhof-Schönberg streitig. Dort existiert in Müllers Wahlkreisbüro immer noch die Druckerei seines Vaters. Trotzdem musste Müller in den bürgerlichen Kreis Charlottenburg-Wilmersdorf ausweichen.

E wird mit einigem Rückenwind in den Bundestag einziehen

In dem Verband sind mehrere seiner Getreuen Mitglieder; Christian Gaebler, Chef der Senatskanzlei, war hier lange Jahre Kreisvorsitzender. Müller selbst hat ganz persönliche Verbindungen hierher, wie er im Wahlkampf auch immer wieder betonte: Sein Großvater habe hier gelebt, er selbst habe hier in Latein Nachhilfe bekommen und seine Ausbildung als Drucker gemacht. "Müller ist nicht als Fremder hierhergekommen", sagt ein Kreismitglied.

Trotzdem wurde es kurz knapp, als sich plötzlich auch Müllers Staatssekretärin Sawsan Chebli um die Kandidatur bewarb. Das war im vergangenen Sommer, und Müller musste schon wieder kämpfen. Er gewann die Kandidatur mit gerade einmal 58,4 Prozent der Stimmen der Kreismitglieder. Trotzdem gehen die Genossen davon aus, dass Müller das Direktmandat gewinnen wird - anders als Kevin Kühnert in Tempelhof-Schöneberg, wo sich die Sozialdemokraten von jeher schwertun.

So wird Michael Müller mit einigem Rückenwind in den Bundestag einziehen. Der Erfolg käme gerade in einem Moment, in dem Müller auch als Regierender Bürgermeister wieder Ansehen genießt: Seine ruhige Art während der Corona-Krise hat ihn bei vielen Berlinern beliebt gemacht. Zugleich wurde er durch den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz, bei der er während der Pandemie zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder agierte, in der gesamten Republik bekannt. Anders gesagt: Nach einem derart qualifizierten Bundestagsabgeordneten kann man lange suchen.