Von zwei Uhr nachmittags an sollte es kostenloses Benzin für alle geben, die aus Bergkarabach flüchten wollten. Die Menschen standen am Montag Schlange vor den Tankstellen der Regionshauptstadt Stepanakert. Schließlich mangelte es schon vor dem aserbaidschanischen Angriff allem, an Treibstoff, Lebensmittel, Medikamenten, Strom. Jetzt flüchten die armenischen Bewohner von Bergkarabach vor den aserbaidschanischen Truppen, die die Region vergangene Woche eingenommen haben.

Es gibt kaum zuverlässige Informationen über die Lage in Stepanakert. Unabhängige Berichterstatter fehlen, Bewohner schicken Fotos und Nachrichten über soziale Medien. Auf den Bildern sind Menschen zu sehen, die Benzinkanister tragen, ihre Kofferräume vollladen, ihre Mobiltelefone neben Stromgeneratoren auf der Straße aufladen. Auch in Stepanakert selbst gibt es Flüchtlinge, sie haben sich aus den umliegenden Dörfern in der Hauptstadt in Sicherheit gebracht. Oft sind sie auf der Suche nach verlorenen Angehörigen, leben in Notunterkünften.

Die Straßen waren so voll, dass Kranke und Verletzte nicht transportiert werden konnten

Gleichzeitig fliehen die Menschen zu Tausenden nach Armenien: Insgesamt seien dort bereits 4800 Flüchtlinge aus Bergkarabach angekommen, meldete die Regierung in Eriwan am Montagmittag. Zwischen Stepansakert und Gori - der ersten größeren Stadt hinter der Grenze - stauten sich die Autos. In Gori haben die Behörden Flüchtlingsunterkünfte eingerichtet.

Eigentlich sollten zuerst Menschen in Sicherheit gebracht werden, die während der Kämpfe ihre Häuser verloren hatten, schrieben die offiziellen Stellen in Bergkarabach. Doch die Straßen waren zwischenzeitlich so voll, dass Kranke und Verletzte beispielswiese gar nicht transportiert werden konnten. Laut dem Ombudsmann der nicht anerkannten Republik "Arzach", so nennen die Bewohner Bergkarabach, sollen 200 Menschen während des Angriffs getötet und mehr als 400 verletzt worden sein.

Der armenische Premierminister Nikol Paschinjan sagte am Sonntag, ohne echten Schutz vor "ethnischer Säuberung", und ohne Verbesserung der Lebensbedingungen für die Armenier in Bergkarabach, würden die Flüchtlingszahlen noch steigen. Die Verantwortung dafür liege bei Aserbaidschan und den russischen Friedenstruppen in Bergkarabach. Armenien sei bereit, alle Flüchtlinge von dort, "unsere Brüder und Schwestern", aufzunehmen. Das ist kein kleines Versprechen, denn viele Geflüchteten fühlen sich gerade von Paschinjan im Stich gelassen. Sie jetzt aufzunehmen birgt auch Risiken für den Premierminister.

Paschinjan will von Moskau unabhängiger werden

Der hatte noch eine weitere Botschaft, sie ging Richtung Moskau. Der aserbaidschanische Angriff habe gezeigt, so Paschinjan, dass Armeniens externes Sicherheitssystem "nicht effektiv" sei. Er meinte damit ein von Moskau angeführtes Sicherheitsbündnis, dem Armenien angehört - und das ihm nun nicht mehr ausreicht. Paschinjan möchte von Moskau unabhängiger werden, und betrachtet als Schritt dorthin das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs. Der allerdings hat Haftbefehl gegen Wladimir Putin erlassen.

Trotzdem betonte der armenische Premier, seine Entscheidung sei nicht gegen Russland gerichtet. "Wird Armenien ein souveräner, freier, demokratische Staat sein oder eine ängstliche Randregion?", fragte er in einer Ansprache an die armenische Bevölkerung. Armeniens Sonderbotschafter Edmon Marukjan schrieb auf Twitter, die russische Friedensmission hätte nicht für die friedliche Existenz Bergkarabachs gesorgt. Aber auch die EU, die USA und alle anderen internationalen Akteure hätten darin versagt, die Rechte und die Sicherheit der Armenier in Bergkarabach zu bewahren.

Derweil trafen sich die Gegenseite, um über die zurückeroberte Region zu beraten: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der im Konflikt an der Seite Aserbaidschans steht, sprach am Montag mit Präsident Ilham Alijew. Als Treffpunkt wählten sie ausgerechnet die aserbaidschanische Exklave Nachitschewan, die durch Armenien von Aserbaidschan getrennt ist. Alijew möchte einen Landkorridor dorthin errichten, das wäre auch in Erdogans Interesse. Er hätte dann über Aserbaidschan einen Zugang zum kaspischen Meer.