Was heißt günstig in teuren Zeiten? Selbst ein paar Cent mehr lösen regelmäßig emotionale Debatten aus.

Wie steht es um den sozialen Ausgleich, wenn die Kohlendioxidsteuer weiter steigt? Ziemlich schlecht, lautet das Urteil von Experten. Was haben sich die Parteien bei diesem emotionalen Thema vorgenommen? Ein Blick in die Wahlprogramme.

Von Thomas Hummel, München

Wie häufig wurde in Talkshows beteuert, dass der Pfleger im ländlichen Gebiet mit längerem Arbeitsweg nicht zu arg von einer CO₂-Steuer belastet werden dürfe? Oder die Rentnerin, die auf ihren Gebrauchtwagen angewiesen ist? Doch genau das passiert offenbar. Ein von der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) in Auftrag gegebenes Gutachten stellte kürzlich fest, dass einkommensschwache Haushalte durch den "CO₂-Preis auf Kraftstoffe am stärksten belastet" seien. Klimaschutz zulasten der sozial Schwachen?

Die Bundesregierung hat Anfang des Jahres eine Bepreisung des Treibhausgases Kohlendioxid eingeführt, pro Tonne 25 Euro. Das führte unter anderem zu einer Erhöhung des Benzinpreises von etwa 7,5 Cent pro Liter. Als Gegenmaßnahme erhöhte die Regierung etwa die Pendlerpauschale, wovon vor allem Bürger profitieren, die hohe Steuern zahlen. Also viel verdienen. Nun kommt die Studie der Verbraucherzentrale (VZBV) zu dem Ergebnis, dass einkommensstarke Haushalte bis zu einem Drittel ihrer bezahlten CO₂-Steuer wieder zurückbekämen, Haushalte mit geringeren Verdiensten nur etwa zehn Prozent. Die Bundesregierung habe es versäumt, die neue Steuer sozialverträglich für alle umzusetzen, klagt der VZBV.

Der Preis für Strom jedenfalls soll sinken

Damit droht ein zentrales Element der Klimaschutz-Maßnahmen schnell unter Druck zu geraten. Es herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass CO₂ als Haupttreiber der Erderwärmung einen Preis benötigt. Wer fossile Brennstoffe nutzt, soll dafür bezahlen. Auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat sich im Auftrag von Greenpeace mit der CO₂-Steuer beschäftigt und kommt zu dem Schluss: Diese sei "vor allem aufgrund der generierten öffentlichen Einnahmen" wichtig, um etwa nötige Investitionen finanzieren zu können. Oder für den "sozialen Ausgleich". Am letzteren hapert es offenbar.

Dabei sind sich fast alle Parteien einig, den Strompreis nach der Bundestagswahl senken zu wollen, die darin enthaltene EEG-Umlage zu reduzieren oder zu streichen. Im Wahlprogramm schreiben CDU und CSU, sie wollen die Einnahmen der Steuer "in vollem Umfang" an Bürger und Betriebe über eine weitere Stromverbilligung zurückgeben. Ob das möglich ist, ist indes fraglich, denn so hoch ist die Stromrechnung für Privathaushalte oft nicht. Die SPD strebt an, für "weitere sozial gerechte Ausgleichsmaßnahmen" zu sorgen. Einen Pro-Kopf-Bonus würde sie prüfen. Diesen haben die Grünen bereits ausformuliert, Kandidatin Annalena Baerbock wirbt für ein "Energiegeld" von 75 Euro pro Kopf. Haushalte, die wenig CO₂ verursachen, hätten so einen finanziellen Vorteil. Das betrifft eher Geringverdiener.

Söder stellt Bedingungen bei der Pendlerpauschale

Diese Idee haben die Grünen nicht exklusiv. Auch die FDP erwähnt eine "Klimadividende" in ihrem Programm. Claudia Kemfert vom DIW spricht sich dafür aus, mindestens 90 Prozent der Einnahmen so an die Bevölkerung zurückzugeben, um so die soziale Frage zu lösen. Die Verbraucherzentrale fordert für den Verkehrsbereich die Ablösung der Pendlerpauschale durch ein "einkommensunabhängiges Mobilitätsgeld". Das soll Geringverdiener stärker entlasten. "Wenn die Klima- und Verkehrswende vergisst, alle Menschen mitzunehmen, steigt in den kommenden Jahren neben dem CO₂-Preis das Risiko einer sozialen Spaltung", erklärte Vorstand Klaus Müller. Dagegen macht nun CSU-Chef Markus Söder die von seiner Partei geforderte Erhöhung der Pendlerpauschale zur Bedingung für eine Regierungsbeteiligung. "Erhöht sich der Benzinpreis um zehn Cent, muss die Pendlerpauschale um einen Cent erhöht werden", sagte Söder der Welt am Sonntag. "Das ist eine Koalitionsforderung der CSU, von der wir nicht abrücken werden."

Wegen dieses Risikos rappelte es auch ordentlich hinter den Kulissen der Europäischen Union, als die Kommission im Juli ihren Klimaplan "Fit for 55" vorlegte. Ein Kernpunkt darin ist die Ausweitung des Emissionshandels auf Verkehr und Gebäude. Unternehmen, die Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel auf den Markt bringen, müssten demnach ab Mitte des Jahrzehnts CO₂-Zertifikate kaufen. Auch das dürfte die Verbraucherpreise für Benzin oder Heizöl steigen lassen. Als Ausgleich kündigte die EU-Kommission einen Sozialfonds an, dessen Ausgestaltung allerdings offen ist. Der Plan wird vor allem von der CDU/CSU unterstützt, laut Union soll die deutsche Steuer mittelbar in dem europäischen Handelssystem aufgehen.

Die Kritik daran war bissig, vor allem aus Frankreich. Die Erinnerung an die Gelbwesten-Proteste war frisch, und so nannte Pascal Canfin, Vorsitzender des Umweltausschusses im Europäischen Parlament, dieses Vorgehen "toxisch". Canfin monierte, dass ein CO₂-Preis in den Bereichen Verkehr und Gebäude sehr hoch sein müsste, um einen Wechsel zu klimafreundlichen Technologien auszulösen.

40 Cent mehr pro Liter Benzin an der Zapfsäule?

Für die kommende Bundesregierung deutet sich deshalb schnell ein ein Dilemma an. Erste Prognosen warnen, der Verkehrsbereich werde seine Klimaziele für 2021 donnernd verfehlen, weil nach der Corona-Krise der Straßenverkehr läuft wie zuvor und auch der Flugverkehr wieder anzieht. Dann müsste nach der Veröffentlichung des Klimaschutzberichts im März ein künftiger Verkehrsminister binnen drei Monaten ein Sofortprogramm auflegen. Doch alles über den Preis regeln und den Unmut der Bevölkerung riskieren? Notwendig könnte nach Berechnungen des DIW dann eine Erhöhung der Spritpreise um 40 Cent oder mehr pro Liter sein. "Das ist politisch kaum durchsetzbar", urteilt Claudia Kemfert. Sie kommt deshalb zu dem Schluss, dass eine CO₂-Bepreisung alleine nicht ausreiche, um die Klimaziele zu erreichen. Und fordert einen Mix auch mit "ordnungsrechtlichen Maßnahmen", die im politischen Diskurs bisweilen unter Verbotspolitik laufen. Etwa ein Tempolimit auf Autobahnen oder ein Enddatum des Verbrennermotors. Dazu seien Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr und in eine Ladeinfrastruktur für E-Autos nötig.

Nach dem Wahltag dürfte der CO₂-Preis dennoch in fast jedem Fall stärker steigen als bislang geplant. Die Grünen wollen eine Erhöhung auf 60 Euro pro Tonne auf 2023 vorziehen. Die Union schreibt wolkig, "den Aufwuchspfad der CO₂-Bepreisung straffen" zu wollen. Die SPD äußert sich dazu in ihrem Wahlprogramm nicht konkret. Dafür fällt ein Satz, der bestimmt der Verbraucherzentrale gefällt: "Klimaschutz ist die soziale Aufgabe des nächsten Jahrhunderts."