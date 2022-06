Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) steigt am Flughafen in Berlin in das Flugzeug, das ihn nach Litauen bringt.

Der Bundeskanzler trifft in Vilnius Litauens Präsidenten sowie die estnische Ministerpräsidentin und den lettischen Regierungschef. Nach Russlands Angriff auf die Ukraine will er zeigen, dass Deutschland die wachsenden Sorgen im Baltikum ernst nimmt.

Von Daniel Brössler, Vilnius

Es ist Kritik, die sich Olaf Scholz immer wieder anhören muss. Deutschland verspiele das Vertrauen seiner Verbündeten, für die zögerliche Haltung des Bundeskanzlers bei Waffenlieferungen an die Ukraine gebe es im Osten Europas keinerlei Verständnis mehr. Vergangene Woche im Bundestag wies der Sozialdemokrat diese Vorwürfe ungewohnt emotional zurück. Deutschland, versicherte er, handele "im Geleitzug mit unseren Verbündeten".

Am Dienstag in aller Frühe nun tritt der Kanzler eine Reise Richtung Osten an, die das unter Beweis stellen soll. Am Vormittag landet Scholz in der litauischen Hauptstadt Vilnius, wo er von Präsident Gitanas Nausėda in Empfang genommen wird und mit ihm zusammen anschließend zum Mittagessen mit der estnischen Ministerpräsidentin Kaja Kallas sowie dem lettischen Regierungschef Krišjānis Kariņš verabredet ist. Es ist die überhaupt erst zweite Reise von Scholz in ein östliches EU-Land seit seinem Amtsantritt.

Naheliegend ist, dass die Wahl für die eintägige Kurzvisite im Baltikum auf Litauen gefallen ist. Mit etwa 1000 Soldatinnen und Soldaten zeigt die Bundeswehr als Teil der Nato-Mission "Enhanced Forward Presence" in dem Land Präsenz als Signal an Russland. Als Reaktion auf die Annexion der Krim 2014 und den Krieg im Osten der Ukraine hatte die Nato die Mission in Polen und den drei baltischen Staaten Anfang 2017 mit rotierenden Kräften gestartet, um zu zeigen, dass sie es mit der Beistandsgarantie ernst meint. Die Bundeswehr übernahm die Führung der Mission in Litauen. Mit seinem Besuch bei der Truppe in Rukla etwa 100 Kilometer nordwestlich von Vilnius folgt Scholz nun Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen, die bereits im April den Stützpunkt besucht hatte. Damals hatte sie eine Verstärkung der deutschen Anwesenheit in Aussicht gestellt.

Auch beim Besuch von Scholz geht es wieder um die beiden miteinander verbundenen Anliegen der drei baltischen Nato-Staaten: sowohl die Unterstützung für die Ukraine zu verstärken als auch die durch den russischen Überfall auf sein westliches Nachbarland noch einmal gewachsenen Befürchtungen im Baltikum ernst zu nehmen. Genau das hatte Scholz bereits im Februar - zwei Wochen vor Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine - zugesagt. "Wir nehmen die Sorgen unserer Verbündeten sehr ernst. Wir stehen an eurer Seite", hatte Scholz den angereisten Staats- und Regierungschefs aus den baltischen Staaten im Kanzleramt versprochen. Die Zweifel in der Region, ob auf Scholz' Versprechen wirklich Verlass ist, sind allerdings nicht zu überhören.

Misstrauen gegenüber der Telefon-Diplomatie mit Putin

Auf erhebliches Misstrauen stoßen die Telefonate des Kanzlers, zuletzt zusammen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, mit Kremlchef Wladimir Putin. Deutschland und Frankreich bereiteten den Boden für neue russische Gewalt, kritisierte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des estnischen Parlaments, Marko Mihkelson. "Wie ist es möglich, dass weder Paris noch Berlin etwas aus der Geschichte gelernt haben?", fragte er. Wer denn allen Ernstes glaube, dass Putin sich an irgendwelche Versprechen halten werde?

Alle Nachrichten zum Krieg in der Ukraine - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine - im SZ am Morgen und SZ am Abend. Unser Nachrichten-Newsletter bringt Sie zweimal täglich auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung unter sz.de/morgenabend. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Nachrichten-Newsletter oder unsere Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Auch die estnische Ministerpräsidentin Kallas hat mehrfach klargemacht, wie wenig Sinn sie in der Telefon-Diplomatie mit Putin sieht. Die jüngste Forderung Macrons, Putin eine Demütigung zu ersparen, dürfte die Skepsis im Baltikum noch gesteigert haben.

Erkennbar war aber auch der Wunsch nach einem Schulterschluss mit Scholz - zumal nach seiner Ankündigung, mehr und modernere Waffen in die Ukraine zu liefern. Er glaube nicht, "dass es zielführend ist, wenn wir uns in Europa gegenseitig kritisieren", ließ der lettische Regierungschef Kariņš schon vor der Ankunft des Kanzlers wissen. Für ihn sei "sehr deutlich, dass die deutsche Regierung die Ukraine voll und ganz unterstützt und ihren Beitrag leistet, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt und Russland ihn verliert", sagte er der FAZ. Etwas anderes sei allerdings die Rhetorik der deutschen Regierung. "Manchmal ist es nicht so klar", klagte Karins, "was sie zu sagen versucht."