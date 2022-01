Von Paul-Anton Krüger, Berlin

Bei ihrer Antrittsreise in die Ukraine sieht sich Bundesaußenministerin Annalena Baerbock mit Forderungen konfrontiert, dem Land gegen eine mögliche Aggression Moskaus auch mit der Lieferung von Waffen beizustehen. Kiews Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Zurückhaltung oder sogar Ablehnung von Rüstungshilfe durch die Grünen-Politikerin und die neue Bundesregierung seien "sehr frustrierend und bitter".

Die Ukraine verlangt seit Jahren Waffenlieferungen von Deutschland. Berlin hat bislang lediglich Sanitätsgüter bereitgestellt und erwägt, Schutzausrüstung zu liefern. Der Grünen-Co-Vorsitzende Robert Habeck hatte allerdings im Wahlkampf bei einem Besuch in der Ukraine im Mai gesagt, man könne dem Land "Defensivwaffen" kaum verwehren. Auch der designierte CDU-Vorsitzende Friedrich Merz plädiert angesichts des russischen Truppenaufmarschs dafür, Waffenlieferungen in Erwägung zu ziehen. Baerbock lehnt dies bislang ab.

Der Chef des ukrainischen Energiekonzerns Naftogaz, Juri Vitrenko, warnte, dass es im Falle eines Einmarsches Russlands in der Ukraine auch zu Ausfällen bei Gaslieferungen nach Deutschland kommen könne. "Die ersten Bomben werden den Pipelines gelten", sagte er der Süddeutschen Zeitung. Er bekräftigte die Forderung Kiews, dass die umstrittene Gasleitung North Stream 2 nicht in Betrieb gehen dürfe, die Russland unter Umgehung der Ukraine durch die Ostsee mit Deutschland verbindet.

Die US-Regierung hat Insidern zufolge mit Energiekonzernen Notfallpläne für Gaslieferungen nach Europa sondiert. Vertreter des Außenministeriums hätten mit den Unternehmen über Kapazitäten für höhere Liefermengen gesprochen, für den Fall, dass russische Gaslieferungen unterbrochen würden, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Branchen- und Regierungskreise. Allerdings sei ein Ausfall großer Mengen aus Russland schwer zu ersetzen.

Unterdessen wandte sich der designierte CDU-Chef Merz dagegen, Russland im Falle eines Angriffs auf die Ukraine vom internationalen Banken-Zahlungssystem Swift auszuschließen. Das könnte "die Atombombe für die Kapitalmärkte und auch für die Waren- und Dienstleistungsbeziehungen sein", warnte er. Deswegen solle Swift "unangetastet" bleiben. Die G-7-Staaten, die EU und die Nato-Mitglieder haben Moskau mit schwerwiegenden Konsequenzen für den Fall eines Einmarsches gedroht. Auch Sanktionen gegen den Finanzsektor gehören dazu. Es ist aber nicht bestätigt, dass dazu auch der Swift-Ausschluss zählen würde.

Kremlsprecher Dmitri Peskow warf den USA "falsche Anschuldigungen" gegen Russland und die Verbreitung von Lügen vor. Die Regierung in Moskau stellt in Abrede, dass sie einen Einmarsch in das Nachbarland plant. Sie erklärt den Aufmarsch von Truppen aber nicht, sondern beharrt darauf, diese jederzeit im eigenen Territorium nach ihrem Dafürhalten verlegen zu können.