Das Regime in Teheran gefährde die Sicherheit in der Region, sagt die Außenministerin beim Besuch ihres israelischen Amtskollegen. Für die Lage in Israel findet sie auch kritische Worte.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat mit deutlichen Worten darauf reagiert, dass Iran offenbar Uran bis auf 84 Prozent angereichert hat. Es gebe "keinerlei plausible zivile Rechtfertigung" für einen so hohen Anreicherungsgrad, sagte sie bei einem Treffen mit ihrem israelischen Amtskollegen Eli Cohen, "Iran darf nicht in den Besitz einer Atombombe kommen". Die Folgen einer solchen Eskalation wären für die gesamte Region verheerend.

Auf 84 Prozent angereichertes Uran kommt den für den Einsatz in einer Atomwaffe nötigen 90 Prozent nahe. Für manche einfachen Bomben würde es sogar schon ausreichen. Irans Regime unterdrücke seine eigenen Bürgerinnen und Bürger in brutalster Weise und gefährde die Stabilität und Sicherheit in der Region durch die Unterstützung militanter Gruppen. Baerbock stellte klar: "Deutschland steht zu seiner Verantwortung für die Sicherheit Israels. Darauf kann Israel sich immer verlassen."

Cohen sagte, er habe Baerbock gebeten, die iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation einzustufen. "Deutschland muss eine klare Botschaft übermitteln, nur starkes Handeln wird starke Ergebnisse zeigen", betonte Cohen und schloss dabei auch eine militärische Option nicht aus. "Dies ist die Zeit zum Handeln, um Iran von nuklearen Aktionen abzuhalten."

Die Bundesaußenministerin und ihr Amtskollege sprachen auch über die Lage in Israel und den palästinensischen Gebieten. Nach einem Anschlag im Westjordanland, bei dem zwei Israelis getötet worden waren, gab es am Sonntagabend schwere Ausschreitungen von israelischen Siedlern im Ort Hawara. Sie setzten palästinensischen Medien zufolge Fahrzeuge und Häuser in Brand.

Baerbock und Cohen verurteilten einerseits den Anschlag im Westjordanland, die deutsche Außenministerin machte aber auch ihr Bedauern deutlich, das in Hawara "unbeteiligte Familien in Angst und Schrecken versetzt" wurden. "Solche Akte der Selbstjustiz haben das Potenzial die ohnehin angespannte Situation zu verschärfen", sagte sie.

Detailansicht öffnen Eli Cohen und Annalena Baerbock sind sich nicht bei allen Themen einig. (Foto: ANNEGRET HILSE/REUTERS)

Wem ein Ende des Konfliktes am Herzen liege, für den führe kein Weg an einer Zwei-Staaten-Lösung vorbei, sagte Baerbock. Der Siedlungsbau in den palästinensischen Gebieten sei jedoch "ein Hindernis für Frieden und Sicherheit". Cohen sagte, er habe Deutschland darum gebeten, mit den palästinensischen Behörden in Kontakt zu treten, damit die gegenwärtigen Gewalttaten ein Ende finden.

Nicht nur wegen der zunehmenden Zahl von Anschlägen gibt es in Israel derzeit Spannungen. Seit Wochen gehen immer wieder Zehntausende Menschen auf die Straße, um gegen die umstrittene Justizreform der Regierung zu protestieren. Deren Ziel ist es, das Parlament zu stärken und die Befugnisse des Obersten Gerichtshofes einzuschränken. Kritiker sehen das Vorhaben als ernste Gefahr für Israels Demokratie. Cohen widersprach dem: "Letzten Endes, wird unsere Justizreform dazu führen, dass die Demokratie in Israel gestärkt wird."

Baerbock äußerte Sorgen über die Pläne der israelischen Regierung zur Wiedereinführung der Todesstrafe. "Ich bin überzeugt, dass es ein großer Fehler wäre", sagte die Außenministerin.