Der jahrzehntelange Konflikt in der Krisenregion flammt wieder auf und beide Seiten überziehen sich mit Vorwürfen.

Zwischen Aserbaidschan und Armenien im Kaukasus sind in der Nacht zu Dienstag wieder schwere Kämpfe ausgebrochen. Das armenische Verteidigungsministerium in Eriwan teilte russischen Nachrichtenagenturen zufolge mit, dass aserbaidschanische Truppen an drei Stellen armenische Stellungen mit Artillerie und großkalibrigen Waffen angegriffen hätten.

In Baku sprach das aserbaidschanische Verteidigungsministerium davon, dass ein großangelegter armenischer Sabotageversuch die Kämpfe ausgelöst habe.

Detailansicht öffnen Der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan ist seit vielen Jahren ungelöst. (Foto: SZ-Karte/Maps4News)

Die früheren Sowjetrepubliken bekriegen einander seit Jahrzehnten wegen des Gebiets Bergkarabach. Es wird von Armeniern bewohnt, gehört aber zu Aserbaidschan.

2020 verbesserte Aserbaidschan seine Position in einem vier Monate langen Krieg, der mehr als 5000 Soldaten und Hunderte Zivilisten das Leben kostete. Aserbaidschanische Truppen eroberten in der Region Land, das zuvor von Armeniern gehalten worden war. Mit einem unter Vermittlung Russlands unterzeichneten Waffenstillstandsabkommen wurden die Frontlinien eingefroren. Für Aserbaidschan war das wie ein Sieg.