Der Historiker Andreas Rödder hat nach heftiger Kritik aus der CDU die Leitung der CDU-Grundwertekommission niedergelegt. In einem Brief an Parteichef Friedrich Merz schreibt Rödder, "mehrere Repräsentanten der CDU" hätten einen Satz aus seinem Interview mit dem Stern "bewusst missinterpretiert". Führende Vertreter der Partei hätten "unwidersprochen persönliche Diskreditierungen und sachliche Unwahrheiten verbreitet". Er weise die Vorwürfe, er habe "die Grundwerte unserer Partei verlassen, in aller Form zurück".