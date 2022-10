Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen hat in einem Interview von der "Ausnahmesituation" gesprochen, in der sich Deutschland und auch die Regierungsparteien befinden. Er will für den Vorschlag des SPD-Kanzlers Scholz nun werben.

Von Claudia Koestler

Im Streit um die deutschen Atomkraftwerke wirkte die Ampelkoalition zuletzt wie in einem Mexican Standoff, einer Konstellation, aus der es keinen Ausweg mehr zu geben scheint, ohne dass alle zu Schaden kommen. Nun aber hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit seiner Richtlinienkompetenz einen Kompromiss als Lösung vorgegeben: "Es wird die gesetzliche Grundlage geschaffen, um den Leistungsbetrieb der Kernkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim 2 sowie Emsland bis längstens zum 15.4.2023 zu ermöglichen", gab er am Montag bekannt. Der Weiterbetrieb des AKW Emsland war eine Forderung der FDP, die Begrenzung des Betriebes auf Mitte April 2023 eine Forderung der Grünen.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat sich Scholz' Position bereits zu eigen gemacht: Die Ansage des Bundeskanzlers sei eine "unübliche Lösung einer verfahrenen Situation", sagte Habeck am Montag in einem Interview in den ARD-Tagesthemen. "Er ist voll ins Risiko gegangen, und ich werbe dann dafür, dass wir jetzt diesen Weg auch gehen, weil alles andere staatspolitisch nicht verantwortlich wäre."

Werben wird Habeck wohl auch müssen, denn andere Grüne zeigten sich offen dagegen, so etwa der frühere Bundesumweltminister und erklärte Atomkraft-Gegner Jürgen Trittin. "Mag sein, dass der Brief von der Geschäftsordnung der Bundesregierung gedeckt ist, vom Grundgesetz ist er es nicht", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Danach führen die Minister ihre Ressorts in eigener Verantwortung. Die Geschäftsordnung der Bundesregierung bindet auch nicht die Fraktionen bei der Umsetzung einer Formulierungshilfe für ein Gesetz".

Lang hält den Weiterbetrieb des AKW Emsland für nicht erforderlich

Die Fraktionsführung der Grünen will erst einmal über die Entscheidung von Scholz beraten. Grünen-Chefin Ricarda Lang hingegen positionierte sich am Montagabend bereits: "Das AKW Emsland ist für die Netzstabilität nicht erforderlich. Entsprechend halten wir den Weiterbetrieb für nicht notwendig", schrieb sie auf Twitter. "Der Kanzler hat nun von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht. Wir werden dazu Gespräche führen. Klar ist damit, dass keine neuen Brennstäbe beschafft werden und alle deutschen Atomkraftwerke spätestens zum 15. April 2023 endgültig vom Netz gehen".

Die FDP äußerte sich hingegen zufrieden mit der Ansage des Bundeskanzlers. Dass alle drei verbliebenen AKW bis Mitte April 2023 weiterlaufen sollen, finde "die volle Unterstützung der Freien Demokraten", schrieb FDP-Chef Christian Lindner bei Twitter: "Es ist im vitalen Interesse unseres Landes und seiner Wirtschaft, dass wir in diesem Winter alle Kapazitäten der Energieerzeugung erhalten." Die weitere Nutzung des Kernkraftwerks Emsland sei ein wichtiger Beitrag für Netzstabilität, Stromkosten und Klimaschutz. Nun gehe es darum, die gesetzlichen Grundlagen zügig auf den Weg zu bringen. Lindner versprach weiter, dass die Regierung "auch für den Winter 2023/2024 gemeinsam tragfähige Lösungen erarbeiten" werde.

"Die Gefahr eines Blackouts im nächsten Jahr bleibt"

Kritik kommt unterdessen von der Opposition: Friedrich Merz, Fraktionsvorsitzender der Union im Bundestag und CDU-Bundesvorsitzender, bemängelte: "Dieses Machtwort des Bundeskanzlers war wohl notwendig, um die Ampel auf Kurs zu bringen. Trotzdem greift diese Entscheidung zu kurz", sagte Merz der Zeitung WELT. "Die deutschen Atomkraftwerke müssen - wie es die FDP gefordert hat - bis 2024 mit neuen Brennstäben weiterlaufen". Schärfer äußerte sich der CSU-Generalsekretär Martin Huber: "Das ist kein Kompromiss, sondern eine Bankrotterklärung der Ampel und der FDP", sagte er der Welt und warnte: "Die Gefahr eines Blackouts im nächsten Jahr bleibt".

Überrascht von Scholz' Machtwort respektive dessen Inhalt zeigten sich hingegen Politiker in Niedersachsen, wo sowohl die Grünen als auch die SPD den Weiterbetrieb des Atomkraftwerks Emsland in Lingen vor den Landtagswahlen am vergangenen Sonntag stets ausgeschlossen hatten. Ministerpräsident Stephan Weil hatte erklärt, dass aus niedersächsischer Sicht ein Weiterbetrieb des AKW Emsland über den Jahreswechsel hinaus nicht notwendig sei. "Wenn der Bund entgegen seiner ursprünglichen Einschätzung zu der Überzeugung kommt, dass auch das AKW Emsland bis Mitte April gebraucht werde, werden wir in Niedersachsen die auf Landesebene dafür notwendigen Voraussetzungen schaffen. Entscheidend ist, dass der 15. April 2023 als spätestes endgültiges Ausstiegsdatum feststeht und keine neuen Brennstäbe gekauft werden", sagte er nun nach Scholz' Ansage. Die Grünen-Spitzenkandidatin Julia Wille Hamburg will sich hingegen erst am Dienstag äußern. Ein Sprecher der niedersächsischen Grünen-Landtagsfraktion verwies derweil auf die Stellungnahme von Ricarda Lang.

Die bayerische Staatsregierung aus CSU und Freien Wählern kritisierte die Entscheidung von Bundeskanzler Scholz als unzureichend und enttäuschend. "Ist das alles? Was für eine Enttäuschung", schrieb Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montagabend auf Twitter. Das Problem sei nur vertagt. "Das ist zwar eine Lösung im Ampelstreit, aber nicht für das Stromproblem in Deutschland", argumentierte Söder und warnte wie auch CSU-Generalsekretär Martin Huber, dass die Gefahr eines Blackouts im kommenden Jahr bestehen bleibe. Dabei übte Söder erneut Fundamentalkritik an der Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP: "Die Ampel nimmt weiter steigende Strompreise billigend in Kauf. Diese Koalition ist ein Risiko für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Die Grünen haben ihre Ideologie durchgesetzt und die FDP hat wieder einmal zu viel versprochen."

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) kritisierte: "Der Kanzler springt mit April zu kurz." Und der Energieminister verzichte aus ideologischen Gründen auf Energieerzeugung. "Wenn der Kanzler auf öffentlichen Druck hin jetzt doch alle drei AKW verlängern muss, das Energieministerium aber nur zwei wollte, lässt das tief blicken", sagte Aiwanger. Das Vertrauen in die Bundesregierung, ob sie wirklich alles tue, um die Energieversorgung in Deutschland sicherzustellen, sei tief erschüttert. "Es glaubt auch niemand mehr, dass die Energieprobleme bis April so weit gelöst sind, dass wir keine Atomkraft mehr bräuchten. Wir müssen dringend zeitnah dafür sorgen, dass auch der Winter 2023/24 noch mit Atomstrom abgesichert wird."

Die Grüne Jugend reagierte ihrerseits entrüstet auf die Entscheidung von Scholz. "Das ist Basta-Politik, und die brauchen wir nicht", sagte der Co-Chef der Grünen-Nachwuchsorganisation, Timon Dzienus, der Deutschen Presse-Agentur. "Wir brauchen eine Debatte im Bundestag zu dem Thema." Die Grüne Jugend halte die Entscheidung auch inhaltlich für falsch, sagte Dzienus. "Sie entbehrt jeglicher Faktengrundlage." Es gebe zu viele offene Fragen. "Ein Weiterbetrieb des AKW Emsland könnte dafür sorgen, dass die Stromnetze in Niedersachsen verstopfen und Windkraftanlagen abgeregelt werden müssen. Das ist doch absurd." Es gebe kein Problem mit der Strom-Versorgungssicherheit in Norddeutschland.

Habeck indes bezeichnete den Vorschlag von Scholz als einen, "mit dem ich arbeiten kann, mit dem ich leben kann". "Wir mussten da irgendwie rauskommen", fügte er in dem Tagesthemen-Interview an. "In der Atomfrage, die ja auch in der Bevölkerung hochemotional diskutiert wird, da war es eben nicht möglich, zusammenzukommen, und diese verfahrene Situation hat der Kanzler auf eine besondere Art, die sicherlich nicht dauernd passieren wird, aufgelöst." Danach gefragt, welchen Eindruck der Streit wohl bei den Deutschen gemacht habe, sagte er: "Wahrscheinlich keinen guten und genützt hat es auch nichts." Habeck äußerte die Hoffnung, dass die Ampel-Koalition sich nun wieder mit anderen Dingen beschäftigen könne: "Hoffentlich dann konstruktiver", schloss Habeck.