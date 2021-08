Die Bundeswehr soll nun in aller Eile gefährdete Menschen aus Afghanistan ausfliegen: deutsche Soldaten im Fliegerhorst Wunstorf, wo am Montag die Maschine startete.

Von Stefan Braun, Constanze von Bullion und Mike Szymanski und Nico Fried

Die Vorwürfe sind heftig: Zu spät und zu langsam laufe die Evakuierungsaktion der Bundesregierung für deutsche Staatsbürger und Ortskräfte an, hieß es am Montag aus allen Oppositionsfraktionen. Von Versagen und Dilettantismus war die Rede. Ex-Außenminister Joschka Fischer (Grüne), in dessen Amtszeit der Beginn des Afghanistan-Einsatzes fiel, kritisierte, die Bundesregierung habe bei der Rettung afghanischer Ortskräfte zu lange gezögert. "Was ich ziemlich schmählich finde, ist, wie kalt wir diese Menschen zurückgelassen haben, die für unsere Soldaten und für unsere Hilfsorganisationen gearbeitet haben", sagte er bei einer Wahlkampfveranstaltung der Grünen in Frankfurt an der Oder.