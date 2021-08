Eine geflohene afghanische Familie ist in der nordöstlichen Provinz Kunar in einer Schule untergekommen.

Mit dem Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan rücken die islamistischen Taliban immer weiter vor und erobern zahlreiche Gebiete. Die Meldungen im Überblick:

Die Zahl der Binnenflüchtlinge in Afghanistan ist seit Anfang Mai massiv gestiegen. Bis Ende Juli verließen annähernd eine Viertelmillion Menschen in dem Land ihre Dörfer und Städte. Die UN-Agentur zur Koordinierung humanitärer Hilfe (OCHA) bezifferte die Zahl auf mehr als 244 000 - mehr als vier Mal so viel wie im gleichen Zeitraum des Vorjahrs. Der Großteil der Binnenflüchtlinge floh demnach aus Provinzen im Nordosten und Osten vor bewaffneten Kämpfen.

Insgesamt leben in Afghanistan etwa 37 Millionen Menschen. Nach Schätzungen der Internationalen Organisation für Migration (IOM) verlassen jede Woche etwa 30 000 Afghanen ihr Land. Die Schätzungen basieren auf Umfragen bei Migranten und Schleusern.

Angesichts steigender Opferzahlen in Afghanistan rief UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths zum Schutz der Zivilbevölkerung auf. Allein im Juli seien mehr als tausend Menschen durch Angriffe in den Konfliktprovinzen Helmand, Kandahar und Herat getötet oder verletzt worden, berichtete er am Montag. "Ich bin wegen der sich verschlechternden Situation extrem besorgt", sagte Griffiths in einer Stellungnahme des UN-Nothilfebüros in Genf.

Mit Beginn des offiziellen Abzugs der internationalen Truppen am 1. Mai hatten die militant-islamistischen Taliban mehrere Offensiven gestartet. Inzwischen haben sie mehr als 160 der etwa 400 Bezirke erobert, mehrere Grenzübergänge und Teile wichtiger Überlandstraßen. Seit Freitag brachten sie fünf Provinzhauptstädte unter ihre Kontrolle, darunter die Großstadt Kundus im Norden. Nun fliehen auch von dort Tausende Menschen. Diese Zahlen sind in den Daten der UN-Agentur noch nicht enthalten.

Seit Beginn des Abzugs sind auch die Zahlen der Todesopfer und Verletzten in der Zivilbevölkerung deutlich gestiegen. Die UN warnt, dass 2021 zum Jahr mit der höchsten Zahl an zivilen Opfern werden könnte. (09.08.2021)

Kramp-Karrenbauer: "Meldungen aus Kunduz und aus ganz Afghanistan sind bitter und tun sehr weh"

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer bedauert die jüngsten Entwicklungen in Afghanistan, steht einem neuen Einsatz der Bundeswehr in dem Land aber kritisch gegenüber. "Die Meldungen aus Kunduz und aus ganz Afghanistan sind bitter und tun sehr weh", twitterte die CDU-Politikerin am Montag. "Die aktuelle Lage in Afghanistan stellt die Frage nach dem 'Warum' noch drängender und geht einher mit dem Wunsch, die Taliban zu stoppen."

Die Bundeswehr habe in Afghanistan alle Aufträge erfüllt, die ihr der Bundestag gegeben habe, betonte die Ministerin. Erreicht worden sei, dass von der Extremistengruppe al-Qaida von Afghanistan aus keine Gefahr mehr ausgehe. Zudem habe eine ganze Generation von Afghaninnen und Afghanen bessere Chancen. Dies gelte vor allem für Frauen und Mädchen, die jetzt Zugang zu Bildung hätten. "Was wir augenscheinlich nicht erreicht haben, ist ein dauerhaft und umfassend zum Positiven verändertes Afghanistan. Für die Ziele künftiger Auslandseinsätze sollten wir daraus lernen."

Nun gehe es um humanitäre Hilfe für das Land und die Ausbildung und Unterstützung des Aufbaus "effektiver Staatlichkeit", so Kramp-Karrenbauer. Auch müsse sich die Bundesregierung um die sogenannten Ortskräfte kümmern, von denen 1700 bereits in Deutschland seien. Wer einen neuen Einsatz der Bundeswehr wolle, müsse die Frage stellen, ob die deutsche Gesellschaft und der Bundestag bereit seien, "in Afghanistan wieder hart in eine militärische Auseinandersetzung zu gehen".

Aus Kramp-Karrenbauers Ministerium heißt es dazu, es sei "nicht erkennbar", dass es für einen neuen Bundeswehreinsatz eine politische Mehrheit in Deutschland gebe. "Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass wir einen Monat nach dem Abzug der deutschen Kräfte darüber nachdenken sollten, wieder in einen Kampfeinsatz dort hineinzugehen", sagte Ministeriumssprecher Arne Collatz. (09.08.2021)

Erneut Medienvertreter in Afghanistan getötet

Mutmaßliche Taliban-Kämpfer haben nach Angaben von Behördenvertretern den Leiter eines Radiosenders in Kabul getötet. Tufan Omar sei am Sonntag in der afghanischen Hauptstadt gezielt umgebracht worden. In der südlichen Provinz Helmand sei zudem ein Lokaljournalist von den Taliban entführt worden. Ein Taliban-Sprecher sagte, ihm lägen zu beiden Fällen keine Informationen vor.

Medienvertreter sehen sich in Afghanistan immer wieder Angriffen ausgesetzt. Nach Angaben der Bürgerrechtsgruppe NAI, deren Mitglied der getötete Radiomanager war, wurden allein in diesem Jahr 30 Journalisten und Medienmitarbeiter von militanten Gruppen getötet, verletzt oder verschleppt. Mehrere afghanische Nachrichtenanbieter haben die USA aufgefordert, afghanischen Medienschaffenden Zuflucht zu gewähren. (09.08.2021)

Bundesregierung steht wegen ihres Umgangs mit Ortskräften in der Kritik

Angesichts der sich dramatisch verschlechternden Sicherheitslage in Afghanistan wächst die Kritik am Umgang der deutschen Regierung mit ihren afghanischen Helfern. Bis zum Ende ihres Einsatzes im Land war vor allem die Bundeswehr auf Unterstützung sogenannter Ortskräfte angewiesen, die durch den Vormarsch der Taliban nun um ihr Leben und das ihrer Angehörigen fürchten. Marcus Grotian, Vorsitzender des Patenschaftsnetzwerkes Afghanischer Ortskräfte warf der Bundesregierung in der Süddeutschen Zeitung vor, dass ihr der "moralische Kompass völlig verloren gegangen" sei.

Vor zweieinhalb Wochen hatte Kanzlerin Angela Merkel mehr Unterstützung für die Ortskräfte in Aussicht gestellt und unter anderem Charterflüge ins Gespräch gebracht, um Helfer mit ihren Familien auszufliegen. Bislang hat es keinen solchen Flug gegeben. Auch die Verfahren für die Ausreise ziehen sich nach Angaben Grotians weiter in die Länge. Betroffene berichten der SZ von einem Katz-und-Maus-Spiel, das sie erlebten, wenn sie ihre Ausreise angehen wollen. Diese müssen sie weiterhin in der Regel selbst organisieren.

Ende Juli hatten nach Angaben des Innenministeriums 471 Ortskräfte mit ihren Angehörigen, insgesamt 2851 Personen, fertige Reisedokumente. Hunderte weitere Personen warten darauf. Mit Stand vom vergangenen Donnerstag sind 1796 Personen nach Deutschland gekommen, davon waren 296 ehemalige Ortskräfte.

Die Kritik kommt mittlerweile auch aus den Reihen der Regierungsfraktionen. Der SPD-Politiker Wolfgang Hellmich, Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im Bundestag, sagte der SZ: "Was ist denn das für eine irrwitzige Vorstellung, dass sich die Familien auf den Weg machen, das Verfahren bewältigen und sich selbst die Flüge buchen? Wenn ich auf die Karte schaue, sehe ich, wie die Taliban die Städte einkesseln." Das gesamte Verfahren sei zu bürokratisch.

Enttäuscht zeigte sich auch die Oppositionspolitikerin Agnieszka Brugger, Fraktionsvize der Grünen. "Die Bundesregierung hat dabei versagt, allen Ortskräften in Afghanistan umfassend, sicher und schnell zu helfen. An dieser undankbaren Ignoranz hat auch Angela Merkels Machtwort kaum etwas geändert", sagte sie der SZ. (08.08.2021)