Von Markus Balser und Roland Preuß, Berlin

Sie sollen sich an Nazi-Aufmärschen beteiligt haben, bei der Identitären Bewegung oder dem Verein "Ein Prozent" aktiv gewesen sein: Seit eine Recherche des Bayerischen Rundfunks in dieser Woche dargelegt hat, dass mehr als 100 Mitarbeiter aus dem rechtsextremen Lager in der AfD-Fraktion beschäftigt sein sollen, forciert der Bundestag seine Arbeit an schärferen Regeln zum Schutz des Parlaments. Bereits kommende Woche will sich Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) mit den Vorsitzenden der sicherheitsrelevanten Ausschüsse treffen. Das Ziel dürfte lauten: Den Zugang und die Bezahlung von Extremisten nochmals zu erschweren, aber auch Waffen vom Bundestag strikter fernzuhalten.