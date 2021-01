Von Markus Balser, Berlin

Die AfD hat im Rechtsstreit mit dem Bundesverfassungsschutz vor Gericht eine Niederlage einstecken müssen. Das Verwaltungsgericht Köln lehnte am Mittwochabend eine Zwischenregelung in einem Eilverfahren gegen den Inlandsgeheimdienst ab. Die AfD hatte verlangt, dass das Gericht dem Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) untersagen solle, die Partei ein Dreivierteljahr vor der Bundestagswahl als "Verdachtsfall" oder "gesichert extremistische Bestrebung" einzustufen und eine solche Einstufung öffentlich bekanntzugeben. Der Verfassungsschutz habe in dem Verfahren eine so genannte Stillhaltezusage geben. Für einen solchen Erlass sehe das Gericht deshalb keine Notwendigkeit, heißt es in einer Mitteilung des Gerichts.

Der Verfassungsschutz hat allerdings laut Gericht in dem Verfahren zugesagt, bis zu einer Entscheidung über den Eilantrag Abgeordnete auf Bundes-, Landes- und Europaebene sowie entsprechende Wahlbewerberinnen und -bewerber nicht mit nachrichtendienstlichen Mitteln zu überwachen. Zudem werde er während der Dauer des gerichtlichen Eilverfahrens nicht öffentlich bekanntgeben, ob es die AfD als Verdachtsfall oder gesichert extremistische Bestrebung einstuft oder behandelt. Ein solches Verfahren kann durchaus mehrere Wochen dauern. Mit einer raschen Bekanntgabe wäre demnach nicht zu rechnen.

Bereits am Dienstag hatte die Partei ein zweites Verfahren verloren. Nach einer Entscheidung des Kölner Gerichts darf der Verfassungsschutz demnach auch über die Mitgliederzahlen des inzwischen aufgelösten Flügels berichten. Der Verfassungsschutz hatte den Flügel als rechtsextrem eingestuft und schätzt die Zahl der Mitglieder vor dessen Auflösung auf etwa 7000. Die Bekanntgabe der Zahl habe eine stigmatisierende und ehrschädigende Wirkung, weil dem "Flügel" dadurch eine Bedeutung beigemessen werde, die er in Wahrheit gar nicht habe, argumentierte die AfD. Die Richter lehnten ein Einschreiten im Eilverfahren ab, weil die voraussichtlichen Folgen des Bekanntwerdens der Zahl 7000 gering seien. Die Mitgliederzahl von 7000 sei ohnehin bereits früher an die Öffentlichkeit gelangt, entschied das Gericht.

Die AfD hatte die beiden Eilanträge und zwei Klagen vergangene Woche eingereicht, um weitere erwartete Schritte des Verfassungsschutzes gegen die Partei zu verhindern und zu erschweren. Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang hatte bei der jüngsten Innenministerkonferenz vor einem Monat angekündigt, dass wahrscheinlich noch im Januar über eine bundesweite Einstufung der gesamten AfD als rechtsextremistischer Verdachtsfall entschieden wird. Mit Blick auf das laufende Verfahren in Köln kündigte der Inlandsgeheimdienst zuletzt jedoch an, vorerst nichts in dieser Sache bekannt zu geben.

Derweil verschärft sich in Sachsen-Anhalt der Streit zwischen dem Inlandsgeheimdienst und der AfD. Die Partei kündigte am Mittwoch an, sie wolle sich rechtlich gegen eine mutmaßliche Beobachtung des Landesverbandes in Sachsen-Anhalt durch den Verfassungsschutz wehren. "Sollte sich das bestätigen, werden wir den Rechtsweg beschreiten", sagte Landespartei-Chef Martin Reichardt am Mittwoch. Dort war bekannt geworden, dass das Landesamt für Verfassungsschutz die AfD bereits seit Mitte Januar als Gesamtverband mit nachrichtendienstlichen Mitteln überwacht.